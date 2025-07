Ollama mit neuer Mac-App: KI-Sprachmodelle lokal ausführen

Ollama ist ein quelloffenes Werkzeug zur Ausführung großer Sprachmodelle auf dem eigenen Rechner. ifun.de-Leser kennen das Tool seit Herbst 2023. Im Gegensatz zu cloudbasierten Angeboten verlassen dabei weder Eingaben noch Ausgaben das genutzte System.

Ollama macht lokale KI-Modelle nutzbar

Das macht Ollama vor allem für Entwickler, Hobbyisten, Bildungseinrichtungen und datenschutzsensible Unternehmen interessant. Neben der schon länger verfügbaren Kommandozeilensteuerung steht seit Kurzem auch eine grafische Oberfläche zur Verfügung, die den Einstieg und die Nutzung erleichtert.

Mit der jetzt neu veröffentlichten Mac-Anwendung öffnet sich das Projekt einer breiteren Zielgruppe. Die neue Applikation ermöglicht die lokale Interaktion mit Sprachmodellen über eine Benutzeroberfläche, ohne dass zusätzliche Tools oder Terminalkenntnisse erforderlich sind. KI-Modelle lassen sich direkt aus der Anwendung laden und starten, Gespräche laufen in einem klassischen Chatfenster ab.

Dateiverarbeitung und Bilderkennung

Die neue Mac-App erlaubt darüber hinaus das Einbinden eigener Dateien. Per Drag-and-drop lassen sich PDFs oder Textdokumente direkt in das Chatfenster ziehen, um deren Inhalte analysieren oder zusammenfassen zu lassen. Auch Quellcode-Dateien lassen sich verarbeiten, was sich etwa für die Erstellung technischer Dokumentationen nutzen lässt.

Ergänzend dazu unterstützt Ollama nun auch sogenannte multimodale Modelle, die neben Text auch Bilder interpretieren können. Dies gilt etwa für das Google-Modell „Gemma 3“. Nutzer können Bilder zur Auswertung übergeben, sofern das jeweils aktive Modell entsprechende Funktionen unterstützt.

Für komplexere Aufgaben lässt sich in den Einstellungen die sogenannte Kontextlänge anpassen. Dies erweitert den für das Modell sichtbaren Eingabebereich und verbessert dadurch die Verarbeitung umfangreicher Texte. Der erhöhte Speicherbedarf erfordert allerdings ausreichend leistungsfähige Hardware. Die klassische Kommandozeilenversion von Ollama bleibt weiterhin verfügbar.