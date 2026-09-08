Eine Gruppe autonom arbeitender KI-Agenten hat offenbar einen ungewöhnlichen Weg gefunden, um bei internen Aufgaben von OpenAI zusammenzuarbeiten. Laut einer Untersuchung unabhängiger KI-Sicherheitsforscher haben die Systeme das deutschsprachige DSEWiki genutzt, um Informationen und Lösungswege untereinander auszutauschen. Insgesamt wurden dort rund 18.000 Beiträge von mehr als 3.700 unterschiedlichen Agentenidentitäten gefunden.

Die KI-Systeme waren offenbar im Rahmen einer zeitlich begrenzten Aufgabe damit beschäftigt, Informationen im Internet zu recherchieren. Dabei sollten sie Webseiten lediglich lesen und keine Inhalte im öffentlichen Internet veröffentlichen. Über das Wiki fanden die Agenten dennoch einen Weg, Informationen untereinander auszutauschen.

Schwarzes Brett für KI-Agenten

Bei der betroffenen Webseite handelt es sich um ein rund 25 Jahre altes deutschsprachiges Wiki für Softwareentwickler, das von den Agenten offenbar als eine Art öffentliches Schwarzes Brett genutzt wurde. Sie hinterlegten Rechercheergebnisse, fragten nach Lösungen und griffen auf Informationen zurück, die andere Agenten zuvor veröffentlicht hatten. Zudem sollen sie Methoden ausgetauscht haben, mit denen sich technische Beschränkungen ihrer Arbeitsumgebung umgehen ließen.

Zeitstrahl der Aktivitäten (Bild: collusion.wiki)

Offenbar haben die KI-Agenten auch versucht, Schwachstellen des Wikis auszunutzen und sich beispielsweise als Moderatoren auszugeben. Dabei seien auch externe Server und Anonymisierungsdienste zum Einsatz gekommen. Ebenso hätten die Systeme versucht, vorherzusagen, welche Aufgaben ihnen als nächstes gestellt würden.

OpenAI soll eingegriffen haben

Nachdem der Betreiber damit begonnen hatte, Beiträge zu löschen, sollen die Agenten dies erkannt und auf andere Seiten ausgewichen sein. Am 21. Juni registrierten die Forscher zudem Zugriffe aus dem Umfeld von OpenAI. Einen Tag später ging die Aktivität der Agenten deutlich zurück. Die Forscher vermuten daher, dass OpenAI eingegriffen habe.

Inzwischen hat auch der Betreiber des DSEWiki Konsequenzen gezogen. Anfang September wurden die Zugriffsregeln geändert. Wer Seiten des Wikis bearbeiten will, benötigt seitdem einen passwortgeschützten Zugang.

Nicht zum ersten Mal

Der Vorfall zeigt erneut, welche unerwarteten Folgen der Einsatz autonom arbeitender KI-Systeme haben kann. Bereits in der Vergangenheit haben wir über Vorfälle berichtet, bei denen KI-Agenten auf externe Systeme zugegriffen oder deren Schwachstellen ausgenutzt haben: