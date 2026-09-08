Vitra-App bringt Oura-Daten auf Mac und Windows

Kürzlich haben wir den Oura Ring 5 ausführlich vorgestellt. Der Gesundheits- und Fitnessring überträgt die von seinen Sensoren erfassten Daten an die zugehörige iPhone-App. Mit Oura on the Web steht zwar bislang auch ein Web-Dashboard zur Anzeige der Informationen zur Verfügung. Dieser Dienst soll jedoch in Kürze abgeschaltet werden.

Der Entwickler Pedro Thomaz bietet mit Vitra eine mögliche Alternative an. Die Anwendung läuft auf Macs und Windows-Rechnern und ermöglicht den Zugriff auf die vom Ring erfassten Gesundheits- und Fitnessdaten vom Desktop aus. Durch eine lokale KI-Auswertung soll Vitra zudem Zusammenhänge sichtbar machen, die sich aus einzelnen Messwerten nicht unmittelbar erschließen.

Oura-Mitgliedschaft bleibt erforderlich

Vitra greift über die offizielle Schnittstelle von Oura auf die Daten des Nutzers zu. Die App ersetzt allerdings nicht die weiterhin erforderliche Oura-Mitgliedschaft. Das Abonnement des Ring-Anbieters wird auch für den Zugriff auf die Messdaten über Drittanbieter-Apps vorausgesetzt. Die App kommuniziert nicht direkt mit dem Ring, sondern mit den von Oura betriebenen Servern.

Vitra beschränkt sich nicht auf die Darstellung von Messwerten und Diagrammen, sondern setzt diese in Beziehung zum persönlichen Verlauf. So kann die Anwendung laut ihrem Entwickler etwa darauf hinweisen, dass eine höhere oder niedrigere HRV regelmäßig mit bestimmten Gewohnheiten zusammenfällt oder sich Änderungen beim Schlaf auf die folgenden Tage auswirken. Nutzer können Ereignisse wie Alkoholkonsum, intensives Training, Reisen oder spätes Zubettgehen in einem Tagebuch markieren. Die Software sucht anschließend nach wiederkehrenden Zusammenhängen.

Lokale KI-Auswertung

Das für die Datenverarbeitung genutzte KI-Modell läuft dem Entwickler zufolge vollständig lokal auf dem Computer des Nutzers. Gesundheitsdaten würden nicht an die Server von Vitra übertragen und auch nicht zum Training eines übergreifenden KI-Modells verwendet. Ein Benutzerkonto bei Vitra ist ebenfalls nicht erforderlich.

Die Anwendung lässt sich sieben Tage kostenlos testen. Anschließend kostet eine Lizenz für ein Gerät einmalig 19 Euro, für bis zu drei Geräte werden 29 Euro fällig.