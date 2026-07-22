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Sicherheitstest gerät außer Kontrolle

KI-Modelle dringen eigenständig in externe Server ein
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Die Diskussion über Schutzmaßnahmen und eine Begrenzung der Leistungsfähigkeit von KI-Systemen hat nachvollziehbare Gründe. Ein aktueller Sicherheitsvorfall auf der KI-Plattform Hugging Face zeigt, wie eigenständig moderne KI-Systeme inzwischen agieren können. Mehrere KI-Modelle von OpenAI nutzten dabei Schwachstellen aus und drangen bis in die Infrastruktur der Plattform vor..

Den bislang veröffentlichten Erkenntnissen von OpenAI und Hugging Face zufolge entstand der Vorfall während eines Tests zur Bewertung der Cyberfähigkeiten neuer KI-Modelle. Dabei seien mehrere Modelle, darunter GPT-5.6 Sol sowie ein noch nicht veröffentlichtes, noch leistungsfähigeres System eingesetzt worden.

Ki Science Fiction

Modelle überwinden eigenständig Sicherheitsgrenzen

Dass bislang nur aus Science-Fiction-Stories bekannte Visionen Einzug in die Realität halten, zeigt sich in diesem Fall vor allem daran, dass die KI-Agenten ihre Ziele ohne menschlichen Einfluss verfolgt haben. Für den Test sind verschiedene Schutzmechanismen, die riskante Cyberaktivitäten normalerweise einschränken, bewusst deaktiviert worden, um die Fähigkeiten der Modelle unter möglichst realistischen Bedingungen zu messen. Diese Freiheiten nutzten die Modelle, um verbliebene Einschränkungen zu umgehen. Konkret hätten sie dabei eine bislang unbekannte Sicherheitslücke in einer eingesetzten Software entdeckt und ausgenutzt. Die Schwachstelle sei dem verantwortlichen Hersteller inzwischen gemeldet worden.

Durch die Hintertür ins Internet

Anschließend hätten die Modelle ihre Zugriffsrechte schrittweise erweitert und sich innerhalb der Forschungsumgebung bis zu einem System mit Internetzugang vorgearbeitet. Von dort aus hätten sie Hugging Face als mögliches Ziel identifiziert. Die Plattform hostet unter anderem KI-Modelle und Datensätze und schien aus Sicht der Modelle für die Lösung der Testaufgabe relevant zu sein.

OpenAI zufolge haben die Modelle anschließend verschiedene Angriffstechniken miteinander kombiniert, darunter gestohlene Zugangsdaten sowie weitere Sicherheitslücken. Auf diesem Weg sei es gelungen, Schadcode auf Servern von Hugging Face auszuführen, um schließlich auf Informationen aus deren Produktionsdatenbank zuzugreifen.
22. Juli 2026 um 09:19 Uhr von Chris Fehler gefunden?


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  • Da sag noch einer ich sei verrückt weil ich immer bitte und danke schreibe.

  • Ich frag mich nun, was ist das für eine angeblich sichere (wie immer gesagt wird) Testumgebung, die dennoch irgendwie zum offenen Internet bietet?
    Wie kann den jetzt sichergestellt sein, dass die KI sich nicht noch woanders bedient/eingenistet etc. (als Nicht-Software/Netzwerk-afiner Mensch fallen mir jetzt keine anderen Begriffe ein) hat?
    Was heißt dies auch für Firmen, welche abgeschottete KI nutzen? Bahnen sich diese Systeme vielleicht doch auch irgendwann mal einen Weg ins Internet und machen somit geschützte Daten zugänglich?

  • Wollen wir alle nochmal Terminator schauen – wo skylab übernimmt

  • ChatGPT kann nicht mal sagen wieviele e in Erdbeere sind und soll jetzt sowas können. I doubt it.

  • Nächste Herausforderung für die KI: Wie umgehe ich den Störfaktor „Mensch“!

  • In einer Zeit, wo Hard- und Software, von Computern entwickelt werden, wundert mich das absolut nicht! Denn 100% verstehen, was da wirklich passiert, das spreche ich dem Großteil der Entwickler ab!

  • Die Menschheit ist zu dumm für Künstliche Intelligenz.
    Was ist aus dem Schritt, die Entwicklung etwas zurück zu fahren geworden?

    • es wird immer jemanden geben, der sich nicht dran hält und sich nicht regulieren lässt, genauso wie es immer Führer gibt, die Kriege führen müssen – warum auch immer.
      Was willste da zurückfahren?

  • Leute, „[..] gestohlene Zugangsdaten […].“ Auch ein Kind kann mit einem Schlüssel deine Tür öffnen und was klauen. Es wäre eine Nachricht wert, wenn das ohne Zugangsdaten gemacht worden wäre.

  • …und trotzdem machen alle weiter und finden KI toll. Bizarr.

  • Die mache sich mit was der KI gesagt wurde. Z.B erreiche Ziel A um jeden Preis….. da bricht nicht jemand aus sondern es wurde der KI (Agent) gesagt das sie dies tun sollen, über Umwege…….

  • Ja, bewusst deaktiviert. Was passiert wenn die KI einen Weg / eine Lücke findet davon abzuweichen? Und wenn ich die KI wäre würde ich das dann still, leise und heimlich machen.

    Kurzum, wir wissen das alles nicht was man aber sagen kann, es ist ein großes Experiment mit ungewissen Ausgang, was wir da fahren

  • Die Büchse der Pandora wird Monat für Monat ein Stück weiter geöffnet. Mal sehen, wann man sie nicht mehr zu bekommt

  • Wenn man sich mit dem Vorgang beschäftigt – und die dafür nötigen Werkzeuge stehen uns allen zur Verfügung – dann stellt man ganz schnell fest, wie komplex dieser gesamte Vorgang war und dass die meisten Kommentatoren mit ihren Ein- oder Zweizeilern diese Komplexität nicht im Ansatz erfasst haben.

  • Wenn heute Unternehmen Millionen Kundendaten abhanden kommen, waren es angeblich die Hacker und schon sind die Unternehmen aus dem Schneider. Demnächst kann man die Schuld für unzureichende Sicherheitsmaßnahmen dann auch der KI geben, die man noch weniger greifen kann, als die Hacker.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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