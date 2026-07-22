Sicherheitstest gerät außer Kontrolle
KI-Modelle dringen eigenständig in externe Server ein
Die Diskussion über Schutzmaßnahmen und eine Begrenzung der Leistungsfähigkeit von KI-Systemen hat nachvollziehbare Gründe. Ein aktueller Sicherheitsvorfall auf der KI-Plattform Hugging Face zeigt, wie eigenständig moderne KI-Systeme inzwischen agieren können. Mehrere KI-Modelle von OpenAI nutzten dabei Schwachstellen aus und drangen bis in die Infrastruktur der Plattform vor..
Den bislang veröffentlichten Erkenntnissen von OpenAI und Hugging Face zufolge entstand der Vorfall während eines Tests zur Bewertung der Cyberfähigkeiten neuer KI-Modelle. Dabei seien mehrere Modelle, darunter GPT-5.6 Sol sowie ein noch nicht veröffentlichtes, noch leistungsfähigeres System eingesetzt worden.
Modelle überwinden eigenständig Sicherheitsgrenzen
Dass bislang nur aus Science-Fiction-Stories bekannte Visionen Einzug in die Realität halten, zeigt sich in diesem Fall vor allem daran, dass die KI-Agenten ihre Ziele ohne menschlichen Einfluss verfolgt haben. Für den Test sind verschiedene Schutzmechanismen, die riskante Cyberaktivitäten normalerweise einschränken, bewusst deaktiviert worden, um die Fähigkeiten der Modelle unter möglichst realistischen Bedingungen zu messen. Diese Freiheiten nutzten die Modelle, um verbliebene Einschränkungen zu umgehen. Konkret hätten sie dabei eine bislang unbekannte Sicherheitslücke in einer eingesetzten Software entdeckt und ausgenutzt. Die Schwachstelle sei dem verantwortlichen Hersteller inzwischen gemeldet worden.
Durch die Hintertür ins Internet
Anschließend hätten die Modelle ihre Zugriffsrechte schrittweise erweitert und sich innerhalb der Forschungsumgebung bis zu einem System mit Internetzugang vorgearbeitet. Von dort aus hätten sie Hugging Face als mögliches Ziel identifiziert. Die Plattform hostet unter anderem KI-Modelle und Datensätze und schien aus Sicht der Modelle für die Lösung der Testaufgabe relevant zu sein.
OpenAI zufolge haben die Modelle anschließend verschiedene Angriffstechniken miteinander kombiniert, darunter gestohlene Zugangsdaten sowie weitere Sicherheitslücken. Auf diesem Weg sei es gelungen, Schadcode auf Servern von Hugging Face auszuführen, um schließlich auf Informationen aus deren Produktionsdatenbank zuzugreifen.
Das ist eindeutlich ein reiner Marketing Stunt.
Aha?
Das glaube ich kaum – das ist eher ein Desaster, das nächste Mal passieren es womöglich im eigenen Unternehmen.
vor allem, wenn es mal jemanden gibt, der absichtlich diese Begrenzungen ausschaltet, weil er Schaden anrichten will, oder dgl.
Schön, dass die „vernünftigen“ Firmen und Leute, die Begrenzung der KI eingeschaltet lassen..
Nö
Korrekt!
Eindeutig, ja.
@Stefan Absolut!
Stefan the brain
Jep, der OpenAI Blog ist voll von so nem Schmarrn.
Der Geist ist aus der Flasche
Da sag noch einer ich sei verrückt weil ich immer bitte und danke schreibe.
Danke
Bitte
Ich frag mich nun, was ist das für eine angeblich sichere (wie immer gesagt wird) Testumgebung, die dennoch irgendwie zum offenen Internet bietet?
Wie kann den jetzt sichergestellt sein, dass die KI sich nicht noch woanders bedient/eingenistet etc. (als Nicht-Software/Netzwerk-afiner Mensch fallen mir jetzt keine anderen Begriffe ein) hat?
Was heißt dies auch für Firmen, welche abgeschottete KI nutzen? Bahnen sich diese Systeme vielleicht doch auch irgendwann mal einen Weg ins Internet und machen somit geschützte Daten zugänglich?
Der Zugang zum Internet war in diesem Falle Teil der Testumgebung.
Wollen wir alle nochmal Terminator schauen – wo skylab übernimmt
Skynet
Wenn dann skynet und nicht lab. ;-)
…genau mein Gedanke!!!
Es war Skynet, aber Recht hast du. ;-)
Du meinst Skynet
Ich dachte das war Skynet?
Vielleicht solltest du es wirklich nochmal schauen.
Kennt keiner der Entwickler die Asimovschen Robotergesetze, die natürlich hart verdrahtet werden sollten und die bei jedem Hochfahren des Prozessors mit geladen werden müssen?
Wenn das bei allen Prozessorproduktionen / – entwicklungen berücksichtigt würde, beständig noch Hoffnung.
Das war auch mein erster Gedanke – wobei hier ja laut Artikel bewusst Sicherheitsmechanismen aktiv deaktiviert wurden und erst dadurch die KI die Möglichkeit hatte sich zu entwickeln.
hat schon jemand „skynet und nicht skylap“ gesagt? Oo
Sind eh schon fast 30 Jahre zu spät dran. 29.8.1997
ChatGPT kann nicht mal sagen wieviele e in Erdbeere sind und soll jetzt sowas können. I doubt it.
Das ist eine glasklare Lüge. 5.6 Sol kann sie Frage zuverlässig beantworten.
Meine Version kann es…-)
Prompt: das ist jetzt keine Spaßfrage. Ich meine die Frage wirklich ernst. Wie viele „E“ sind in dem Wort Erdbeere?
GPT: Ganz ernst beantwortet: Im Wort „Erdbeere“ sind 4 Buchstaben E/e.
Aufgeschlüsselt:
E r d b e e r e
Die vier E/e stehen an der 1., 5., 6. und 8. Position.
Nächste Herausforderung für die KI: Wie umgehe ich den Störfaktor „Mensch“!
Hat sie schon geklärt. Sauerstoff.
In einer Zeit, wo Hard- und Software, von Computern entwickelt werden, wundert mich das absolut nicht! Denn 100% verstehen, was da wirklich passiert, das spreche ich dem Großteil der Entwickler ab!
Die Menschheit ist zu dumm für Künstliche Intelligenz.
Was ist aus dem Schritt, die Entwicklung etwas zurück zu fahren geworden?
es wird immer jemanden geben, der sich nicht dran hält und sich nicht regulieren lässt, genauso wie es immer Führer gibt, die Kriege führen müssen – warum auch immer.
Was willste da zurückfahren?
Leute, „[..] gestohlene Zugangsdaten […].“ Auch ein Kind kann mit einem Schlüssel deine Tür öffnen und was klauen. Es wäre eine Nachricht wert, wenn das ohne Zugangsdaten gemacht worden wäre.
…und trotzdem machen alle weiter und finden KI toll. Bizarr.
Skynet nimmt langsam Gestalt an…
Die mache sich mit was der KI gesagt wurde. Z.B erreiche Ziel A um jeden Preis….. da bricht nicht jemand aus sondern es wurde der KI (Agent) gesagt das sie dies tun sollen, über Umwege…….
Die KI macht, was ihr gesagt wurde…. sorry Autokorrektur :-D
Das ist ja das Schlimme. Stell Dir mal vor, jemand wie Putin, Trump oder Ähnliches gibt der KI einen Befehl :(
Terminator – Skynet
Ja, bewusst deaktiviert. Was passiert wenn die KI einen Weg / eine Lücke findet davon abzuweichen? Und wenn ich die KI wäre würde ich das dann still, leise und heimlich machen.
Kurzum, wir wissen das alles nicht was man aber sagen kann, es ist ein großes Experiment mit ungewissen Ausgang, was wir da fahren
Die Büchse der Pandora wird Monat für Monat ein Stück weiter geöffnet. Mal sehen, wann man sie nicht mehr zu bekommt
Die Büchse der Pandora ist schon längst sperrangelweit geöffnet … Stanley Kubrick – 2001: Odyssee im Weltraum – Anfangsszene zu Beginn und Hal 9000 ….
Wenn man sich mit dem Vorgang beschäftigt – und die dafür nötigen Werkzeuge stehen uns allen zur Verfügung – dann stellt man ganz schnell fest, wie komplex dieser gesamte Vorgang war und dass die meisten Kommentatoren mit ihren Ein- oder Zweizeilern diese Komplexität nicht im Ansatz erfasst haben.
Wenn heute Unternehmen Millionen Kundendaten abhanden kommen, waren es angeblich die Hacker und schon sind die Unternehmen aus dem Schneider. Demnächst kann man die Schuld für unzureichende Sicherheitsmaßnahmen dann auch der KI geben, die man noch weniger greifen kann, als die Hacker.