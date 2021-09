Keynote, Pages und Numbers: Große Updates setzen Funktionswünsche um

Die schnelle Möglichkeit aus vorhandenen Tabellen neue Daten-Ansichten zu erstellen und die bereits berechneten Daten so anders anzuordnen oder neu zu gruppieren, tastet die Quelldaten nicht an und ist nicht nur auf dem Mac sondern auch auf iPhone und iPad verfügbar.

Die Textverarbeitung Pages legt in ihrer neuesten Version besonderen Wert auf die perfekte Lesbarkeit auf dem iPhone und bricht den Inhalt bereits erstellter Dokumente fortan so um, dass alle Inhalte (also Text, Bilder und weitere eingebettete Elemente) einspaltig untereinander angezeigt werden.

Darunter auch solche, die sich Nutzer der Office-Konkurrenten schon länger gewünscht haben, wie Pivot-Tabellen in Numbers, die Integration der Selfie-Kamera in Keynote und die angenehmere Pages-Nutzung auf Mobilgeräten.

