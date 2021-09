Keylogger im Lightning-Kabel: USB-C-Strippe stiehlt Passwörter

Ob Apple die manipulierten Lightning-Kabel mit Hilfe zukünftiger Software-Updates erkennen und kompromittierte Anwender über deren Vorhandensein entsprechend warnen könnte, ist unklar. Fest steht jedoch: Apple ging in der Vergangenheit mit Software-Updates gegen nicht lizenzierte Lightning-Kabel vor und hat deren Nutzung an iPhone und iPad immer wieder unterbunden .

Im einer jetzt veröffentlichten Video-Demonstration des Online-Magazins VICE zeigt sich das Spionagekabel in Kombination mit einem iPhone, auf dessen Display die Eingaben der mit dem Kabel verbundenen Tastatur in Echtzeit auftauchen.

Was auf den ersten Blick wie ein typisches Apple-Kabel aussieht, das zum Laden drahtloser Tastaturen oder für die Synchronisation mobiler Endgeräte verwendet werden kann, integriert einen Keylogger zum Aufzeichnen aller Tastatur-Anschläge und ein eigenes WLAN-Modul, das in der Lage ist neu erkannte Keyboard-Eingaben direkt Geräte in der Nähe zu senden.

