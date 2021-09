Documents X: Neustart für den beliebten Dateibetrachter

Stoßt ihr in Documents X etwa den Datei-Upload zu Dropbox an, schlagen die Smart Actions vor direkt einen Link zu teilen. Verschiebt ihr ein Foto zeigen die Smart Actions den neuen Speicherort an, speichert ihr eine PDF-Datei aus einer anderen App bietet sich diese direkt zur Bearbeitung an.

Die Documents-Anwendung des in der Ukraine ansässigen Software-Studios Readdle gehört seit Jahren zu den beliebtesten Dateibetrachter für iPhone und iPad. Heute hat Documents einen lange überfälligen Neuanstrich verpasst bekommen und bietet sich im App Store jetzt mit komplett neuer Benutzeroberfläche als Documents X zum Download an.

