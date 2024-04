Apple Vision Pro: Update aktiviert „Spatial Personas“

Die sogenannten „Personas“, also die animierte Darstellung von Konversationspartnern bei der Benutzung der Apple Vision Pro, waren einer der größten Kritikpunkte beim Verkaufsstart der Brille. Erste Nutzer haben die Umsetzung mit Worten wie „albern“ oder „befremdlich“ kritisiert. Apple war sich den mit dieser Funktion verbundenen Mängeln aber wohl selbst ausreichend bewusst und hat hier stets von einer unvollständigen Implementierung gesprochen, die stetig erweitert und verbessert werden soll.

Besitzer der Datenbrille von Apple dürfen sich nun auf eine erste nennenswerte Erweiterung in diesem Bereich freuen. Auf Basis der zuletzt ausgegebenen Version 1.1 des Betriebssystems visionOS wurden nun die sogenannten „Spatial Personas“ eingeführt. Eine Funktion, die Apple bereits im Sommer auf der Entwicklerkonferenz WWDC angekündigt hat.

Mit dieser Option soll die gemeinsame Arbeit an Projekten auf einen neue Ebene gehoben werden. Mehrere gemeinsame Nutzer, die sich an unterschiedlichen entfernten Orten aufhalten, können in der virtuellen Welt der Brille in Form ihres Avatars gemeinsam an einem Tisch beziehungsweise im gleichen Raum agieren.

Aber auch wenn sich Apple alle Mühe gibt, den virtuellen Abbildern der einzelnen Nutzer ein möglichst realistisches Äußeres zu geben, erinnert das Ganze in unseren Augen zumindest zum aktuellen Stand noch zu stark an Experimente im Stil von „Second Life“.

. @jetscott and I playing (poorly) the most high tech game of chess using Vision Pro’s new spatial personas. An elevated sense of social presence more seamless than uncanny. pic.twitter.com/7MziFmE7HJ

Spatial Personas are wild… now you can invite people over and share beautiful things together

things keep getting better on the Vision Pro pic.twitter.com/fQr83EX3D1

