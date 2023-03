Disney+ im Abo? Polizei warnt vor Kontoübernahme

Dabei geben die Anschreiben alle ähnliche Szenarien vor, um an die Nutzerdaten der adressierten Personen zu gelangen. So Informieren die Phishing-E-Mails über vermeintlich dringende Kontoprobleme wie etwa fehlgeschlagene Zahlungen, temporäre Sperrungen des Zugangs oder eine im Raum stehende Kündigung und wollen so zum Klick auf den stets mitgeschickten Link motivieren.

Das Landeskriminalamt Niedersachsen warnt zum Monatsauftakt vor so genannten Phishing-E-Mails, richtet sich diesmal jedoch explizit an Abonnenten des Video-Streaming-Dienstes Disney+.

