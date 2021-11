Deezer-Jahresrückblick: Meistgehörte Songs, Künstler und Podcasts

Mit dem herannahenden Dezember stehen uns die Jahresrückblicke 2021 ins Haus. Der Musikdienst Deezer läutet diesen Reigen mit Listen jener Songs, Künstler, Alben, Podcasts, Hörbücher und Hörspiele ein, die von Deezer-Nutzern in Deutschland und weltweit am meisten gestreamt wurden.

Eine Zusammenfassung der Bestenlisten für das Jahr 2021 hat Deezer hier veröffentlicht. Von dieser Sonderseite aus lassen sich die entsprechenden Wiedergabelisten auch direkt starten. Zudem gibt es verschiedene Inhalte obendrauf, darunter die persönlichen Favoritenlisten des Deezer-Teams.

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass mit „Dance Monkey” von Tones & I in Deutschland sowie „Blinding Lights” von The Weeknd weltweit zwei Titel aus dem Jahr 2019 zum zweiten Mal in Folge die die Spitzenplätze belegen. Auch bei den Alben haben sich Deezer-Nutzer stark an den vorangegangenen Jahren orientiert, so ist mehr als die Hälfte der Alben, die sich bei Deezer im aktuellen Jahr unter den Top 10 der Hörernutzung platzieren konnten, aus dem Jahr 2020 oder sogar älter. Auffällig ist die Tatsache, dass in Deutschland das Genre Rap in den Hitlisten klar dominiert.

Bei den Podcasts ist eindeutig das Thema „True Crime“ gefragt und kann sich dementsprechend häufig auf den führenden Positionen platzieren. Bei den Hörbüchern haben die ehemals extrem starken Genres Krimi und Fantasy an Dominanz verloren, stattdessen konnte mit „Große Elbstraße 7” ein historischer Roman den ersten Rang belegen.

Persönlicher Rückblick MyDeezerYear folgt noch

Ergänzend zu den offiziellen Deezer-Charts für das abgelaufenen Jahr werden Nutzer des Musikdienstes auch wieder ihren persönlichen Jahresrückblick erhalten. Mit MyDeezerYear soll dieser Ende November erscheinen und mittels einer Bestenliste der im vergangenen Jahr selbst meistgestreamten Songs, Künstler und Podcast die Möglichkeit für einen persönlichen Jahresrückblick bieten.