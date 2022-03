Keka: Freies Packprogramm mit neuen Passwort-Optionen

Die App kann vom Code-Portal GitHub kostenlos geladen und genutzt werden, bietet sich im Mac App Store aber auch in einer kostenpflichtigen Version an, mit deren Kauf die weitere Entwicklung von Keka unterstützt werden kann. Hier kostet Keka allerdings überschaubare 4,99 Euro.

Jetzt wurde Keka in der neuen Version 1.2.53 veröffentlicht und bringt unter anderem einen neuen Passwort-Bereich in den Einstellungen mit, der das Setzen eines Standard-Passworts gestattet und Keka so zum Standard-Packprogramm für verschlüsselte Archive machen kann. Dies funktioniert besonders gut wenn man die Finder-Erweiterung der App aktiviert und diese so direkt über das Kontextmenü des Finders nutzen kann.

Apples Archivierungsprogramm.app ist grundsolide, stößt bei der Arbeit mit Datei-Archiven aber hin und wieder an ihre Grenzen. Hier bietet sich Keka als kostenfreie Ergänzung zu dem unter macOS vorinstallierten Zip-Werkzeug an. Keka ist mit seiner einfachen Oberfläche schnell verstanden und kann mit wenigen Mausklicks auch passwortgeschützte Archie erstellen.

