Kein Wasser, kein Strom: Apple sagt Texas finanzielle Unterstützung zu

Nach dem massiven Wintereinbruch im amerikanischen Bundesstaat Texas hat der zweitgrößte Flächenstaat der Vereinigten Staaten mit so dramatischen Auswirkungen zu kämpfen, dass Apple nun die finanzielle Unterstützung von lokalen Helfern angekündigt hat, um das Leid der betroffenen zu lindern.

Our hearts are with everyone across Texas and around the US, including many of our team members, as they endure the impact of the harsh winter storms. Apple will be making a financial contribution to local, community-based organizations to support their relief efforts.

— Tim Cook (@tim_cook) February 19, 2021