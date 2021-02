Microsoft Office 2021: Mac-Version offiziell angekündigt

Die nächste Ausgabe des von Microsoft angebotenen Bürosoftware-Paketes wird wieder in Ausgaben für Mac und Windows und in Versionen für den privaten Einsatz und die Nutzung in Unternehmen erscheinen. Dies hat Microsoft im Rahmen der Ankündigt von Microsoft Office 2021 bestätigt und zugesagt, dass keine wesentlichen Veränderungen beim Verkaufspreis vorgenommen werden sollen. Microsoft Office 2019 Home & Student kostet aktuell rund 140 Euro.

Die LTSC-Versionen von Microsoft Office (LTSC steht hier für „Long Term Servicing Channel“) richten sich an Anwender, die etwa wegen fehlender Online-Anbindung, keine Gebrauch vom Cloud-Dienst „Microsoft 365“ machen können, der die Office-Anwendungen im Abonnement anbietet.

Erste Testversion im April

Die erste Vorabversion von Office 2021 soll im April ausgegeben werden, die Veröffentlichung der finalen Version wird im zweiten Halbjahr 2021 erwartet.

Microsoft unterstreicht, dass die LTSC-Versionen von Microsoft Office 2021 nur einen Teil des Funktionsunmfangs abdecken werden, der von „Microsoft 365“ zur Verfügung gestellt wird. Dafür bringt die neue 2021-Version jedoch mehrere neuen Funktionen etwa für die Verbesserungen der Barrierefreiheit mit.

Zum Einmalkauf mit 5 Jahren Support

Office 2021 wird den systemweiten Dunkelmodus unterstützen, Dynamic Arrays und XLOOKUP für Excel mitbringen und soll Leistungsverbesserungen für Word, Excel, Outlook und PowerPoint mit an Bord haben. Die Werksintegration von „Skype for Business“ fällt zudem weg – bei Bedarf lässt sich diese Komponenten fortan als gesonderter Download nachinstallieren.

Wie seine Vorgänger-Versionen soll auch Office 2021 über Einzelplatz-Lizenzen verkauft werden und mit einem Mindest-Support von 5 Jahren ausgestattet sein. Zudem hat Microsoft zugesagt, dass Ausgabe 2021 nicht die letzte Office-Version für Mac und PC sein wird. Ein Nachfolger ist bereits in Planung.