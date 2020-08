Nach verheerender Explosion: Apple spendet für den Libanon

Apple-Chef Tim Cook hat dem Libanon finanzielle Unterstützung nach der verheerenden Explosion in Beirut zugesagt. Auf dem Kurznachrichten-Portal Twitter äußerte sich der 59-jährige diesbezüglich vor wenigen Minuten.

Apple is donating to relief organizations that are helping with immediate needs and long-term support in Beirut. We grieve with the people of Lebanon, our employees and all those affected by the tragedy.

— Tim Cook (@tim_cook) August 7, 2020