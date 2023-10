Katzenspiele: iPad-Unterhaltung für Katzen

Das iPad war schon von seit seiner ersten Generation nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Katzen ausgesprochen beliebt. Leider haben sich über die vergangenen 15 Jahre hinweg viele der iPad-Apps der ersten Stunde verabschiedet, darunter auch der erste in dieser Kategorie erschienene Titel „Game for Cats“.

Beim „Game for Cats“ konnte die Katze wahlweise virtuelle Mäuse oder einen Laserpunkt auf dem Apple-Tablet jagen. Auf das „Game for Cats“ folgend sind weitere, ähnlich aufgebaute iPad-Spiele für Katzen erschienen, und Apps wie Catpad oder Pocket Pond sind auch heute noch im App Store erhältlich, haben jedoch schon längere Zeit kein Update mehr gesehen.

Kostenlose Spielesammlung für Katzen

Ein Neuzugang in diesem Bereich sind die Katzenspiele von Cleo & Nala . Die kleine Spielesammlung für Katzen und deren Besitzer war in der Vergangenheit nur für Android erhältlich und lässt sich inzwischen auch, für iPad und iPhone optimiert, kostenlos im App Store für iOS laden.

Der App-Neuzugang „Katzenspiele von Cleo & Nala“ hat verschiedene Bildschirmspiele für Katzen im Gepäck, kommt aber auch als vielseitige Anleitung für Katzenbesitzer mit dem Ziel, möglichst abwechslungsreiche und einfach realisierbare Unterhaltung für Stubentiger zu bieten. Ergänzend zu verschiedenen digitalen iPad-Spielen macht der Entwickler auch auf analoge Alternativen aufmerksam und zeigt beispielsweise auf, mit welchen Alltagsgegenständen sich die Vierbeiner unterhalten lassen.

In der Kategorie „Basteln“ finden Katzenbesitzer Anleitungen zum Selberbauen von Kratzkreisen und Schnüffelteppichen oder Tipps für den Einsatz von Kartons als Katzenspielzeug. In ähnlicher Form hält die App Tipps für Katzenunterhaltung in Verbindung mit Futter oder auch eine Sammlung von Geräuschen bereit, die bei den Tieren zumindest eine Zeit lang für Neugier und Verwirrung sorgen dürften.