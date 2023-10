Videostreaming: Apple TV+ weiter mit leichtem Plus

Alle drei Monate gewähren uns die Nutzungszahlen der Film- und Serien-Suchmaschine JustWatch einen Blick auf die Marktentwicklung der Streaming-Angebote in Deutschland. Apples Videoangebot Apple TV+ konnte ja bereits im zweiten Quartal des aktuellen Jahres leicht zulegen und hat diesen Trend im Zeitraum von Juli bis September fortgesetzt. Ansonsten zeigt sich das dritte Quartal weitgehend durch Stagnation geprägt, lediglich an der Spitze dürfen sich die Verantwortlichen von Prime Video die Hände reiben, der Amazon-Dienst liegt jetzt knapp vor Netflix auf dem ersten Platz.

Amazon Prime Video hat in den vergangenen drei Monaten ein Prozent gewonnen und sich damit minimal vor Netflix geschoben. Die beiden Anbieter belegen mit jeweils 30 Prozent die ersten beiden Plätze, gefolgt von Disney+ mit stabilen 20 Prozent.

Vergleichsweise abgeschlagen folgen dann der Sky-Ableger Wow mit sieben Prozent vor Apple TV+ mit sechs Prozent und Paramount+ mit vier Prozent der Streaming-Video-Nutzer.

„Killers of the Flower Moon“ startet diese Woche

Bei Apple TV+ steht ja diese Woche eine der wohl wichtigsten Premieren im aktuellen Jahr an. Der von Martin Scorsese produzierte Film „Killers of the Flower Moon“ kommt am Donnerstag in die Kinos.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von David Grann und handelt von einer Mordserie an den in den 1920er-Jahren extrem wohlhabenden Mitgliedern des Osage-Stammes. Die Ermittlungen zu den sogenannten Osage-Morden werden auch als die Geburtsstunde des FBI bezeichnet, denn die Sicherheitsbehörde wurde damals mit der Aufklärung der Verbrechen betraut, nachdem alle zuvor durchgeführten Untersuchungen unter anderem aufgrund von Korruption und Rassismus im Sand verliefen. In den Hauptrollen des Films sind unter anderem Leonardo DiCaprio und Lily Gladstone zu sehen.

Anlässlich des anstehenden Kinostarts hat Apple noch einen letzten Trailer für seine neueste „Apple Originals“-Produktion veröffentlicht.