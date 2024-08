FlowVision: Neuer, freier Bildbetrachter für macOS verfügbar

Mit FlowVision steht ein neuer, quelloffener Bildbetrachter für macOS zur Verfügung. Die Software richtet sich an Nutzer, die häufig größere Mengen von Bildern begutachten müssen oder schnell überfliegen wollen und verspricht ein Augenmerk auf bestmögliche Performance zu legen. Entwickelt wurde FlowVision mit Fokus auf den einfachen Alltagseinsatz und simples Dateimanagement.

Die Funktionsweise von FlowVision orientiert sich an dem beliebten Bildbetrachter XnView, der die Bild-Inhalte beliebiger Verzeichnisse ebenfalls im so genannten Waterfall-Modus anzeigen können. Zu den Besonderheiten von FlowVision gehört die Möglichkeit, per Rechtsklick-Geste schnell zum nächsten Ordner mit Bildern zu wechseln. Ein Features, das vor allem jene Nutzer ansprechen könnte, die zügig große Mengen an Bilddateien durchforsten müssen.

Schnelle Navigation mit Maus und Tastatur

FlowVision unterstützt ein adaptives Layout, das sich automatisch an verschiedene Bildschirmgrößen anpasst, und bietet sowohl einen hellen als auch einen dunklen Modus an. Weitere Funktionen umfassen eine leistungsfähige Dateiverwaltung, die ähnlich wie der macOS-eigene Finder funktioniert, sowie Optimierungen für Verzeichnisse mit einer großen Anzahl von Bildern. Zudem werden Bilder in hoher Qualität skaliert, um Moiré-Effekte und ähnliche Probleme zu minimieren. Die Software bietet außerdem Unterstützung für Videominiaturansichten ab. Für den Einsatz der Freeware ist mindestens macOS 11 erforderlich.

Zur schnellsmöglichen Bedienung bietet FlowVision eine Reihe von Maus- und Tastaturbefehlen an. Beispielsweise kann das aktive Bild durch Scrollen mit der Maus vergrößert oder verkleinert werden, während eine lange Druck auf die rechte Maustaste das Bild auf die Fenstergröße anpasst. Weitere Gesten ermöglichen es, zwischen Ordnern zu wechseln oder in übergeordnete Verzeichnisse zu gelangen. Die App steht auf dem Code-Portal GitHub zum Download bereit und bringt keine 40 Megabyte auf die Waage.

Ob sich FlowVision als Alternative zu bestehenden Bildbetrachtern durchsetzt, wird letztlich von der Resonanz der Nutzer abhängen, die vom Entwickler dazu aufgerufen werden, aktiv Feedback zu geben.