Kalender-App „Calendars“ von Readdle für den Mac verfügbar

Mit Calenders für Mac ist die bereits als iOS-Version bekannte Kalender-App von Readdle jetzt auch für den Apple-Desktop erhältlich. Die neue Mac-Version erinnert optisch und vom Funktionsumfang in weiten Bereichen an die iOS-Version und will die Produktivität seiner Nutzer durch eine enge Verknüpfung von Terminplanung und Aufgabenverwaltung optimieren.

Das Hauptfenster der Kalender-App präsentiert sich standardmäßig mit einer seitlich angegliederten Aufgabenverwaltung. Dabei lassen sich Calenders optional mit den Apple-Anwendungen Kalender und Erinnerungen verknüpfen, sodass die Inhalte in beide Richtungen automatisch synchronisiert werden. Darüber hinaus ist Calenders auch mit den Online-Kalendern von Google sowie Microsoft Exchange und Outlook kompatibel.

Kombinierte Termin- und Aufgabenverwaltung

Die Kombination von Kalender und Erinnerungen in der Hauptansicht soll insbesondere die Tagesplanung und Terminverwaltung erleichtern. Die jeweiligen Aufgaben lassen sich ebenso wie die Kalendereinträge per Drag-and-Drop in der Ansicht verschieben und können auf diese Weise auch als feste Timeslots in die Terminverwaltung integriert werden.

Der Kalenderbereich der App lässt sich dabei als einzelner Tag, als Wochen- oder als Monatsansicht anzeigen. Falls man sich vollständig auf die Aufgabenverwaltung konzentrieren will, kann man den Kalender auch komplett ausblenden. Über die Einstellungen lassen sich dann weitere Details konfigurieren, neben der Anzeige von Kalenderwochen besteht hier auch die Option zum Einblenden von Wetterinformationen.

Jetzt bitte noch in die Menüleiste

Alles in allem macht die Mac-Version von Readdle Calendars einen guten ersten Eindruck. Allerdings würden wir uns mit dem Desktop-Auftritt verbunden noch eine Menüleisten-Integration wünschen. Hier besteht auf jeden Fall noch Potenzial für die Weiterentwicklung.

Die Preisgestaltung dürfte vor allen bestehende Nutzer des iOS-Kalenders von Readdle erfreuen. Wer hier bereit die Pro-Version nutzt, kann auch die Mac-App in vollem Umfang kostenlos nutzen. Andernfalls fällt nach einer siebentägigen kostenlosen Testphase ein Jahrespreis in Höhe von 21,99 Euro an. In der Basisversion ist die Nutzung der App dauerhaft kostenlos.