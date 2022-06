Telekom mit mehr Live-Musik über MagentaTV und MagentaMusik

Die Videos lassen sich ebenso wie kommende Woche die Download-Übertragung kostenlos abrufen. Alternativ zu MagentaMusik wird das Festival auch über MagentaTV übertragen. Hier wirbt die Telekom gerade massiv um Neukunden und bietet im Zusammenhang mit Laufzeit-Abos die ersten sechs Monate kostenlos an. MagentaTV wird dann preislich besonders interessant, wenn eine Kombi mit Disney+ und RTL+ oder auch Netflix für euch in Frage kommt. Hier stehen teils ausgesprochen attraktive Paketpreise zur Wahl.

Headliner sind in diesem Jahr Metallica mit ihrem einzigen Auftritt in Deutschland in diesem Jahr, im Vorprogramm sind unter anderem Five Finger Death Punch und Sabaton zu sehen. Den vollständigen Zeitplan könnt ihr auf der Webseite zum Festival einsehen.

Insert

You are going to send email to