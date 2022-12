Sky Komplettpaket inklusive Netflix und Paramount+ für 30 Euro

Als zusätzliches Aushängeschild für das Gesamtpaket führt Sky den vom 8. Dezember an hierzulande verfügbaren Neueinsteiger auf dem Streaming-Markt Paramount+ ins Feld. Der Videodienst verspricht einen Mix aus „Hollywood-Blockbustern, exklusiven Originals, herausragenden Serien und spektakulären Shows“, die im separaten Abo ebenfalls mit 7,99 Euro zu Buche schlagen würden. Als erste Highlights auf Paramount+ wurden ab dem 22. Dezember „Top Gun: Maverick“ und die Science-Fiction-Serie „Star Trek: Strange New Worlds“ angekündigt.

Sky geht vor Weihnachten nochmal auf Kundenfang und bietet sein Komplettpaket inklusive Netflix und Paramount+ vorübergehend zum Aktionspreis von 30 Euro im Monat an. Ob sich das Ganze lohnt, ist letztendlich ein Rechenspiel. Sky selbst gibt den damit verbunden Preisvorteil mit 288 Euro an, was allerdings auch nur dann stimmt, wenn ihr das Abonnement nach einem Jahr beendet. Ansonsten fällt hier im Anschluss monatlich mit 66,50 Euro nämlich mehr als das Doppelte an.

