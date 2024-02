Juno: Erste YouTube-App für Apple Vision Pro

Nachdem man sich bei YouTube bekanntlich gegen die Bereitstellung einer eigenen Applikation für Apples neue Datenbrille entschieden hat, hat der App-Entwickler Christian Seelig mit Juno jetzt eine Dritt-Anbieter-Applikation für das Videoportal veröffentlicht, die vielen frühen Besitzern des Headsets, die geforderten 4,99 US-Dollar wert sein dürfte.

Juno nutzt Embed-Trick

Der nur 43 MB kleine Download greift zur Anzeige der angefragten YouTube-Videos nicht auf offizielle Programmierschnittstellen des Videoportals zu, sondern bedient sich eines Tricks: Juno nutzt die Embed-Option, die YouTube vor allem zur Einbettung kurzer Videos in Webseiten vorgesehen hat, um diese optimiert für die Darstellung in der virtuellen Welt der Apple Vision Pro anzuzeigen.

Laut Seelig, der in der Vergangenheit unter anderem für die beliebte Reddit-Applikation Apollo verantwortlich gezeichnet hat, ist Juno in der Lage, automatisch auf das Bildverhältnis der aufgerufenen Videos zu reagieren, kann Geschwindigkeit und weitere Aspekte der Wiedergabe beeinflussen.

Suche über angepasste Webseite

Zum Suchen neuer Videos setzt Juno zwar auf die offizielle YouTube-Webseite, passt deren Erscheinungsbild mit eigenen Designelementen aber so an, dass diese sich auf der Apple Vision Pro fast wie zu Hause fühlt. Hier hat der Entwickler den Kontrast erhöht, Tasten und Darstellung optimiert. Die Reklame wird von der Applikation allerdings nicht geblockt. Ohne vorhandenes YouTube Premium-Abonnement zeigt Juno auf der Apple Vision Pro auch Werbeunterbrechungen an.

Noch ist unklar, ob Google Einwände gegen eine der ersten YouTube-Applikationen für die Apple Vision Pro formulieren wird, aktuell scheint die neue Anwendung jedoch eine der großen Empfehlungen für die frühen Kunden des neuen Apple Headsets zu sein.

In den kommenden Juno-Versionen plant Seelig eine Untertitel-Kontrolle, die Anzeige von Videokommentaren und ein Multiview zur gleichzeitigen Anzeige mehrerer YouTube-Videos.