Jubler 9.0 veröffentlicht: Untertitel-Editor erhält modernes Update

Die Open-Source-Anwendung Jubler ist in Version 9.0 erschienen und bringt eine Reihe praktischer Verbesserungen für Mac-Nutzer, die mit Untertiteln arbeiten mit.

Trotz ihres altmodischen Erscheinungsbilds bleibt die Software funktional und richtet sich vor allem an Anwender, die textbasierte Untertitel selbst erstellen oder bestehende Dateien korrigieren, bearbeiten und konvertieren möchten. Unterstützt werden klassische Formate wie SRT sowie moderne Standards wie WebVTT und XML-basierte Alternativen.

Die aktuelle Version führt eine Reihe neuer Funktionen ein: Untertitel lassen sich nun genauer in der Vorschau platzieren, unter anderem durch verbesserte Tastenkombinationen und eine neue Einrastfunktion.

Ein überarbeitetes Einstellungsmenü ermöglicht Import und Export individueller Konfigurationen. Darüber hinaus wurde die Qualitätssicherung innerhalb der Software ausgebaut. Die Anzeige von Zeichen-pro-Sekunde (CPS) ist nun direkt in der Untertiteltabelle verfügbar. Auch die Suchfunktion wurde erweitert, um reguläre Ausdrücke effizienter einzusetzen.

Technische Modernisierung benötigt Spenden

Trotz des neuen Releases kämpft das Projekt mit grundlegenden technischen Altlasten. Die Videovorschau basiert weiterhin auf veralteten Komponenten wie mplayer und ffdecode, die moderne Videoformate und Apples eigeneProzessoren nur eingeschränkt oder gar nicht unterstützen. Gerade Nutzer aktueller Macs können die Vorschaufunktion nur über Umwege nutzen, was die Alltagstauglichkeit deutlich einschränkt.

Um Jubler zukunftsfähig zu machen, plant der Entwickler eine Umstellung auf den Mediaplayer VLC. Diese Migration soll nicht nur Unterstützung für neue Codecs und Plattformen ermöglichen, sondern auch die langfristige Nutzbarkeit der Anwendung sichern. Die Umsetzung ist jedoch aufwendig und wird ausschließlich durch Spenden finanziert. Wer das Projekt unterstützen möchte, kann dies direkt über die offizielle Website tun. Zum Download von Version 9.0 geht es hier entlang.