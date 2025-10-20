Baseus Security X1 Pro: Outdoor-Kamera mit Dual-Tracking auf Kickstarter

Mit der Security X1 Pro bringt Baseus eine neue Outdoor-Überwachungskamera an den Start, die durch ein zweifaches Kamera-Setup auffällt. Das jetzt auf Kickstarter gelaunchte Modell kombiniert zwei unabhängig voneinander drehbare 3K-Kameras mit jeweils 125 Grad Sichtfeld und ermöglicht so eine nahezu lückenlose Abdeckung von Außenbereichen.

Dank horizontalem Schwenkbereich von je 55 Grad und einem „Smart Patrol Mode“ mit bis zu 300 Grad Panoramaabdeckung lassen sich gleich zwei Zonen gleichzeitig überwachen. Die Kameras sind aufeinander abgestimmt und können sich bei der Bewegungsverfolgung automatisch abwechseln. Aufnahmen erfolgen über einen Split-Screen, sobald eine Bewegung erkannt wird.

Neben der optischen Weitwinkelabdeckung bietet das System eine KI-gestützte Objekterkennung. Personen, Fahrzeuge, Tiere und Gesichter werden voneinander unterschieden.

Die Erkennung arbeitet lokal und verzichtet auf Cloud-Anbindung. Zusätzliche Funktionen wie Gesichtserkennung und automatische Ereigniskategorisierung sollen mit dem finalen Produkt nachgereicht werden. Die Kamera ist IP65-zertifiziert, übersteht also auch Regen und Temperaturen zwischen minus 20 und plus 50 Grad Celsius.

Solar, Speicherkarte, Split-Screen

Die Stromversorgung der X1 Pro erfolgt wahlweise über ein externes Netzteil oder das mitgelieferte Solarpanel mit 120 Grad Neigung. Laut Hersteller genügt eine 20-minütige Sonnenladung für einen ganzen Tag Betrieb. Die Kamera setzt auf lokale Speicherung mittels microSD-Karte mit bis zu 512 GB. Eine 32-GB-Karte gehört zum Lieferumfang. Eine Cloud-Anbindung oder Abo-Kosten entfallen. Die Datenübertragung ist laut Baseus verschlüsselt.

Neben Videoaufnahmen bietet die X1 Pro auch Zwei-Wege-Kommunikation per App sowie Unterstützung für Alexa und Google Assistant. Die Montage erfolgt über ein spezielles Gelenk mit drei Achsen, das auch Eckinstallationen ermöglichen soll.

Zum Start der Kickstarter-Kampagne bietet Baseus Frühbucherpakete ab etwa 130 Euro an. Das finale Modell soll nach Abschluss der Kampagne regulär rund 260 Euro kosten.