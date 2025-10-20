Führungskrise in Apples KI-Abteilung
Angst vor Version 26.4: Apples Sorge vor dem nächsten Siri-Patzer
Innerhalb von Apple wächst die Unruhe über den Zustand der eigenen KI-Abteilung. Wie der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg berichtet, verliert der Konzern zunehmend Fachkräfte, während die Entwicklung der nächsten Siri-Generation ins Stocken gerät.
An ChatGPT weiterleiten: Eine der stärksten Siri-Funktionen
Mehrere leitende Entwickler und Manager sollen das Unternehmen verlassen haben, darunter der Leiter des Teams, das für die Sprachassistenz-Funktionen verantwortlich ist. Auch der Nachfolger des bisherigen Teamchefs, Ke Yang, hat seinen Posten nach nur wenigen Wochen wieder aufgegeben, um zu Meta zu wechseln:
- Weg zu Meta: Erneuter Führungswechsel in Apples KI-Abteilung
Die Abteilung, die für die sogenannten „Foundation Models“ zuständig ist, gilt als zentral für Apples Strategie, generative KI stärker in Betriebssysteme und Dienste zu integrieren. Dort sind nach Informationen aus Unternehmenskreisen bereits über ein Dutzend erfahrene Forscher ausgeschieden. Der Abgang von Führungskräften hat laut Bloomberg das Vertrauen vieler Mitarbeiter erschüttert, insbesondere mit Blick auf das geplante Siri-Update, das mit macOS, iPadOS und iOS 26.4 erscheinen soll.
Zweifel an neuer Siri-Version
Interne Testversionen der neuen Siri sollen bislang nicht überzeugen. Erste Rückmeldungen deuten darauf hin, dass die Sprachassistenz weiterhin Schwierigkeiten hat, kontextbezogene Fragen präzise zu beantworten. Damit droht Apple, in einem Bereich weiter zurückzufallen, der für viele Wettbewerber inzwischen als strategisch entscheidend gilt.
Für John Giannandrea, den seit 2018 verantwortlichen Senior Vice President für Künstliche Intelligenz, dürfte die aktuelle Lage zur größten Bewährungsprobe seiner Amtszeit werden. Seine Zuständigkeiten wurden bereits eingeschränkt, Teile der Siri-Entwicklung liegen inzwischen in der Softwareabteilung.
Inzwischen fast vier Monate her: Apples Reaktion auf Siris KI-Performance
Insider gehen davon aus, dass Apple nach externen Kandidaten sucht, um die KI-Führung neu aufzustellen. Parallel sollen Softwarechef Craig Federighi und AR/VR-Leiter Mike Rockwell stärker in die strategische Ausrichtung eingebunden sein.
Wenn auch die überarbeitete Siri im Frühjahr erneut enttäuscht, steht für Apple mehr auf dem Spiel als nur weitere Personalsabgänge. Dann könnte auch das Vertrauen in die eigene KI-Strategie ins Wanken geraten.
Man ist einfach zu fett und faul und träge geworden das ist das Problem genau wie bei Nokia man ist nicht mehr schlank genug um die sofortige Wendung im Unternehmen herbeizuführen
Nokia hat genug Patente am laufen, denen geht es nicht schlecht
Das ist wohl wahr und was hat sie ihm gebracht, außer Kohle, Nix! Ich mein Kohle ist cool, aber wenn man bedenkt, dass die einmal der Platzhirsch waren. Wie BlackBerry! Schade, dass die nicht geschafft haben. Ich hab meine BlackBerrys geliebt.
Gut, dass Du dss Problem erkannt hast … jetzt musst Du Dich nur noch bewegen!
Ich wusste nicht, dass Apple mit 26.4 Siri Updates herausbringen wollte. Die meinten doch, erst 2026 die neue Siri zu zeigen und das habe ich auch dann erwartet. Also praktisch mit iOS 27. Wieso jetzt früher?
iOS 26.4 erscheint erst im Frühjahr 2026. wie jedes x.4 Update. Das wurde schon von Anfang an so kommuniziert.
Tja hätten sie mal Chat gpt gekauft …
Wie will man etwas kaufen, was nicht zum Verkauf steht?
Musik wollte Open AI auch schon kaufen und hat es nicht bekommen.
Ich bin schon seit dem iPhone 3G dabei und hab zum ersten Mal seit dem Siri Fiasko den Gedanken gehabt zu Android zu wechseln. Ich tu’s nicht weil ich zu tief im Ökosystem bin, aber wenn Apple das mit Siri nicht hinbekommt, sehe ich einige Leute wechseln. Die Smartphone Konkurrenz ist einfach deutlich besser aktuell. Die AirPods und MacBooks sind sehr gute Produkte und die Vision Pro ist Magie aber das reicht leider nicht
Es scheint, als hättest du dich stark auf diese KI-Lösung verlassen. Im Ernst, wenn du den Mitbewerber evaluieren möchtest, ist das unkompliziert. Du kannst ein Top-Modell für einen Monat leasen oder mieten und so die Unterschiede und Vorteile des alternativen Systems ermitteln. Unabhängig vom Ökosystem ist die Bindung an eine Lösung oft nicht so stark, wie angenommen – vielmehr ist es die Bequemlichkeit, die die Nutzerbindung fördert. Und wenn Apple die Kunden “bequem” macht – dann ist das der größte Erfolg für Apple.
Und in einem Monat wird wieder genau in die andere Richtung berichtet. Ein hin und ein her. Abwarten und Tee trinken.
Bündnissen Thema habenich von Apple noch nie etwas gutes gelesen.
Aus meiner Sicht ist das kein hin und her sondern ein einziges Trauerspiel!
Durch Teetrinken erhält man aber nicht das notwendige Personal.
Warum nicht einfach eine größere Ki Bude kaufen? Zu einfach?
Welche will denn Verkaufen, die einen weiter bringt?
Open AI will nicht verkaufen, Perplexity ebenfalls nicht. Google und Microsoft fallen logischerweise auch weg.