Angst vor Version 26.4: Apples Sorge vor dem nächsten Siri-Patzer

Innerhalb von Apple wächst die Unruhe über den Zustand der eigenen KI-Abteilung. Wie der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg berichtet, verliert der Konzern zunehmend Fachkräfte, während die Entwicklung der nächsten Siri-Generation ins Stocken gerät.

An ChatGPT weiterleiten: Eine der stärksten Siri-Funktionen

Mehrere leitende Entwickler und Manager sollen das Unternehmen verlassen haben, darunter der Leiter des Teams, das für die Sprachassistenz-Funktionen verantwortlich ist. Auch der Nachfolger des bisherigen Teamchefs, Ke Yang, hat seinen Posten nach nur wenigen Wochen wieder aufgegeben, um zu Meta zu wechseln:

Weg zu Meta: Erneuter Führungswechsel in Apples KI-Abteilung

Die Abteilung, die für die sogenannten „Foundation Models“ zuständig ist, gilt als zentral für Apples Strategie, generative KI stärker in Betriebssysteme und Dienste zu integrieren. Dort sind nach Informationen aus Unternehmenskreisen bereits über ein Dutzend erfahrene Forscher ausgeschieden. Der Abgang von Führungskräften hat laut Bloomberg das Vertrauen vieler Mitarbeiter erschüttert, insbesondere mit Blick auf das geplante Siri-Update, das mit macOS, iPadOS und iOS 26.4 erscheinen soll.

Zweifel an neuer Siri-Version

Interne Testversionen der neuen Siri sollen bislang nicht überzeugen. Erste Rückmeldungen deuten darauf hin, dass die Sprachassistenz weiterhin Schwierigkeiten hat, kontextbezogene Fragen präzise zu beantworten. Damit droht Apple, in einem Bereich weiter zurückzufallen, der für viele Wettbewerber inzwischen als strategisch entscheidend gilt.

Für John Giannandrea, den seit 2018 verantwortlichen Senior Vice President für Künstliche Intelligenz, dürfte die aktuelle Lage zur größten Bewährungsprobe seiner Amtszeit werden. Seine Zuständigkeiten wurden bereits eingeschränkt, Teile der Siri-Entwicklung liegen inzwischen in der Softwareabteilung.

Inzwischen fast vier Monate her: Apples Reaktion auf Siris KI-Performance

Insider gehen davon aus, dass Apple nach externen Kandidaten sucht, um die KI-Führung neu aufzustellen. Parallel sollen Softwarechef Craig Federighi und AR/VR-Leiter Mike Rockwell stärker in die strategische Ausrichtung eingebunden sein.

Wenn auch die überarbeitete Siri im Frühjahr erneut enttäuscht, steht für Apple mehr auf dem Spiel als nur weitere Personalsabgänge. Dann könnte auch das Vertrauen in die eigene KI-Strategie ins Wanken geraten.