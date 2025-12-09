Apples Technologiechef widerspricht Kündigungsgerüchten

Am Wochenende hat die Meldung für Schlagzeilen gesorgt, dass sich Apples Chip-Experte Johny Srouji mit dem Gedanken trägt, den iPhone- und Mac-Hersteller zu verlassen. Dem hat der Apple-Manager nun zwar nicht direkt widersprochen, mit einer Nachricht an sein Team bei Apple will Srouji jedoch zumindest die Wogen glätten. Er liebe seinen Job und habe nicht vor, das Unternehmen in nächster Zeit zu verlassen.

Im Wortlaut hat Mark Gurman bei Bloomberg die Ansage Sroujis wiedergegeben. Gurman war es auch, der zuvor über die angeblichen Pläne des Apple-Managers berichtet hatte. Die neuen Informationen stellen allerdings auch kein klares Dementi dar, denn das Zitat lässt weiterhin offen, ob Srouji wie ursprünglich berichtet Tim Cook über die Absicht informiert hat, zu einem anderen Unternehmen zu wechseln, oder nicht.

I know you’ve been reading all kind of rumors and speculations about my future at Apple, and I feel that you need to hear from me directly. I am proud of the amazing Technologies we all build across Displays, Cameras, Sensors, Silicon, Batteries, and a very wide set of technologies, across all of Apple Products. Together we enable the best products in the world. I love my team, and I love my job at Apple, and I don’t plan on leaving anytime soon.

Apple dementiert indirekt

Als gesichert annehmen kann man dagegen, dass der Wortlaut von Sroujis Mitarbeiter-Memo gezielt an die Öffentlichkeit gelangt ist. Apple dürfte diesen Weg gewählt haben, um die Gerüchte bezüglich eines anstehenden weiteren Personalwechsels indirekt zu dementieren. Das Unternehmen sieht sich seit Wochen mit negativen Schlagzeilen in diesem Bereich konfrontiert.

Was die Personalie Srouji angeht, bleibt vorerst offen, ob der federführend an der Entwicklung der Apple-Prozessoren beteiligte Manager tatsächlich nie daran gedacht hat, das Unternehmen zu verlassen, oder ob eine schnell getroffene Vereinbarung – auf welche Weise auch immer – für einen zumindest zeitlich befristeten Umschwung gesorgt hat.