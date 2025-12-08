Auch Apples Technologiechef will offenbar weg

Mit Johny Srouji trägt sich offenbar ein weiterer wichtiger Apple-Manager mit dem Gedanken, das Unternehmen zu verlassen. Der 61-Jährige ist seit fast 18 Jahren für das Unternehmen tätig und war als Leiter von Apples Technologie-Team federführend an der Entwicklung der Apple-Prozessoren beteiligt.

Das Magazin Bloomberg berichtet, dass Srouji dem Apple-Chef Tim Cook gegenüber signalisiert hat, dass er ernsthaft über einen baldigen Weggang nachdenkt. Der Manager soll intern signalisiert haben, im Fall eines Abschieds zu einem anderen Unternehmen wechseln zu wollen. Dem Bericht zufolge versucht Tim Cook bereits seit Längerem, Srouji mit einem attraktiven Vergütungspaket und der Aussicht auf zusätzliche Aufgaben im Unternehmen zu halten.

Bereits in den letzten Wochen gab es zahlreiche Meldungen über Abgänge wichtiger Apple-Mitarbeiter. Der Exodus beschränkt sich dabei längst nicht mehr nur auf Fachkräfte im KI-Bereich, Apple muss sich über weite Teile der Unternehmensführung hinweg neu aufstellen. Die Gerüchte über eine bevorstehende Ablösung von Tim Cook an der Unternehmensspitze wirken vor diesem Hintergrund wenig relevant. Es ist scher vorstellbar, dass Cook in der momentanen Situation die Leitung von Apple an seinen voraussichtlichen Nachfolger John Ternus übergibt.

Schwindender Innovationsgeist

Wenn man nach Gründen für diese Entwicklung sucht, scheint das Zusammenwirken von zwei Faktoren entscheidend. Zahlreiche Mitglieder des Apple-Vorstands haben nach langen Jahren im Unternehmen das Rentenalter erreicht und wollen sich aus nachvollziehbaren Gründen aus dem Arbeitsleben zurückziehen. Immer mehr klingt bei den Abgängen allerdings auch durch, dass Apple als Arbeitgeber massiv an Attraktivität verloren hat. Das Unternehmen wirkt zu schwerfällig, von Fehlentscheidungen getrieben und ohne den Mut für unkonventionelles Handeln und Innovation.

Gleichzeitig präsentiert sich Tim Cook nach außen als enger Vertrauter des US-Präsidenten, der sein Handeln zudem maßgeblich am Kurs der Apple-Aktie orientiert. So lassen sich Prämien und Manager-Rankings hoch halten, die grundlegenden Unternehmenswerte scheinen dabei jedoch vergessen.

Alle Augen auf Siri 2.0

Wir dürfen gespannt auf das kommende Frühjahr blicken. Mit Unterstützung durch Google will Apple dann eine konkurrenzfähige Siri präsentieren. Damit soll auch die Grundlage für neue HomePods entstehen, die mit Displays ausgestattet und direkter gegen Geräte von Amazon und Google antreten sollen.