ifun.de — Apple News seit 2001. 46 127 Artikel

Auch in "Energie-Blau" und "Turbo-Grau"

Apple erweitert Kabelsortiment um extralange USB-C-Strippen
Artikel auf Mastodon teilen.
2 Kommentare 2

Apple ergänzt sein Zubehörangebot um ein neues, besonders langes USB-C-Kabel. Die drei Meter lange Variante richtet sich an Nutzer, die ihre Geräte auch in größerer Entfernung zur Steckdose laden oder betreiben möchten. Das Kabel ist ab sofort über den Apple Store verfügbar und kostet 34,95 Euro.

Usb C Kabel Beats

Im stationären Handel soll es ab dem 23. April erhältlich sein.

Mehr Reichweite beim Laden und Arbeiten

Mit der neuen Länge reagiert Apple nach eigenen Angaben auf typische Nutzungssituationen im Alltag. Wer sein Notebook auf dem Sofa nutzt oder das Smartphone während des Ladens weiterverwenden möchte, stößt mit kürzeren Kabeln schnell an Grenzen. Die zusätzliche Länge soll hier mehr Spielraum schaffen.

3m Stone Lifestyle 2500

Das Kabel unterstützt Ladeleistungen von bis zu 240 Watt und eignet sich damit auch für leistungsstärkere Geräte wie das MacBook Pro mit 16 Zoll. Neben dem Laden lassen sich auch Daten übertragen oder Audioverbindungen herstellen. Damit deckt das Zubehör mehrere Einsatzbereiche ab, etwa Synchronisation, CarPlay oder die Nutzung externer Geräte.

Textil ummantelt, in vier Farben

Gefertigt und vermarktet wird das Kabel unter der Apple-Marke Beats. Wie bei den bisherigen Modellen setzt Apple auch hier auf eine textile Ummantelung, die Kabelbruch und Verwicklungen reduzieren soll. Laut Hersteller wurden die Kabel in umfangreichen Tests auf Belastbarkeit geprüft.

3m Navy Lifestyle 2500

Das neue Modell ist in mehreren Farben erhältlich, darunter Schwarz, Grau, Blau und Rot. Ergänzend bietet Apple weiterhin kürzere Varianten und unterschiedliche Anschlusskombinationen an, etwa USB-A auf USB-C oder USB-C auf Lightning. Auch Mehrfachpacks bleiben Teil des Sortiments.

Alternativen ab 8 Euro

Zum Vergleich: Apple selbst verlangt für sein weißes 240W-USB‑C-Ladekabel mit 2 Meter Länge ( ohne Beats-Branding) 35 Euro. Drittanbieter wie Acer bieten textilummantelte USB-C-Kabeln in 3 Metern Länge und mit voller Kompatibilität für 240 Watt Ladeleistung bereits ab 7,99 Euro an.

Produkthinweis
acer USB C auf USB C Kabel 3m, 240W USB-C Ladekabel,140W/100W/60W Kompatibel, Typ C Schnellladekabel für iPhone... 7,99 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
21. Apr. 2026 um 18:06 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 46.127 weitere hätten wir noch.
    2 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Knaller. Wir hatten hier in den Kommentaren mal Witze über Ultra Mega Pro Max, Space etc. gemacht. Aber auf Turbo-Blau, Blitz-Rot usw. für ein Kabel ist niemand gekommen. Gratulation ans Marketing.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 46127 Artikel in den vergangenen 8946 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven