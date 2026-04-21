Apple erweitert Kabelsortiment um extralange USB-C-Strippen

Apple ergänzt sein Zubehörangebot um ein neues, besonders langes USB-C-Kabel. Die drei Meter lange Variante richtet sich an Nutzer, die ihre Geräte auch in größerer Entfernung zur Steckdose laden oder betreiben möchten. Das Kabel ist ab sofort über den Apple Store verfügbar und kostet 34,95 Euro.

Im stationären Handel soll es ab dem 23. April erhältlich sein.

Mehr Reichweite beim Laden und Arbeiten

Mit der neuen Länge reagiert Apple nach eigenen Angaben auf typische Nutzungssituationen im Alltag. Wer sein Notebook auf dem Sofa nutzt oder das Smartphone während des Ladens weiterverwenden möchte, stößt mit kürzeren Kabeln schnell an Grenzen. Die zusätzliche Länge soll hier mehr Spielraum schaffen.

Das Kabel unterstützt Ladeleistungen von bis zu 240 Watt und eignet sich damit auch für leistungsstärkere Geräte wie das MacBook Pro mit 16 Zoll. Neben dem Laden lassen sich auch Daten übertragen oder Audioverbindungen herstellen. Damit deckt das Zubehör mehrere Einsatzbereiche ab, etwa Synchronisation, CarPlay oder die Nutzung externer Geräte.

Textil ummantelt, in vier Farben

Gefertigt und vermarktet wird das Kabel unter der Apple-Marke Beats. Wie bei den bisherigen Modellen setzt Apple auch hier auf eine textile Ummantelung, die Kabelbruch und Verwicklungen reduzieren soll. Laut Hersteller wurden die Kabel in umfangreichen Tests auf Belastbarkeit geprüft.

Das neue Modell ist in mehreren Farben erhältlich, darunter Schwarz, Grau, Blau und Rot. Ergänzend bietet Apple weiterhin kürzere Varianten und unterschiedliche Anschlusskombinationen an, etwa USB-A auf USB-C oder USB-C auf Lightning. Auch Mehrfachpacks bleiben Teil des Sortiments.

Alternativen ab 8 Euro

Zum Vergleich: Apple selbst verlangt für sein weißes 240W-USB‑C-Ladekabel mit 2 Meter Länge ( ohne Beats-Branding) 35 Euro. Drittanbieter wie Acer bieten textilummantelte USB-C-Kabeln in 3 Metern Länge und mit voller Kompatibilität für 240 Watt Ladeleistung bereits ab 7,99 Euro an.