Jobs bei Apple: „Komm zu uns. Sei du selbst.“

Immer auf der Suche nach neuen, motivierten Mitarbeitern hat Apple jetzt das hauseigene Stellenportal „Jobs bei Apple“ überarbeitet und präsentiert sich auch auf der deutschen Bewerbungsseite apple.com/jobs/de mit einem neuen Video.

Der 70-Sekünder ist schön anzuschauen und verdient eure Aufmerksamkeit, wirkt jedoch gleichzeitig auch etwas aus der Zeit gefallen.

Einmal mehr bemüht Apple hier die „Crazy Ones„-Ästhetik der „Think Different„-Kampagne aus den späten 1990er Jahren und sucht neue Mitarbeiter, die „nicht mit dem Strom schwimmen“ und die sich „für Regeln nicht interessieren“ – Rebellen und Freidenker also, die gleichzeitig für eines der profitabelsten Unternehmen der Welt arbeiten wollen.

Komm zu uns. Sei du selbst. Eine Einladung für alle, die neugierig sind. Komm zu Apple. Bei uns entsteht Innovation aus allen Ideen, die hier zusammenkommen. Sei nicht nur dabei, mach mit.

Neben gezielten Bewerbungen lassen sich auch grundsätzliche Vorstellungsschreiben übermitteln – sobald Apple dann eine passende Stelle für euch hat, klopft der Konzern selbst an.