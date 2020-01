„Life is Strange 2“ startet im Mac App Store

Feral Interactive bietet das Adventure-Spiel „Life is Strange 2“ jetzt auch über den Mac App Store an. Der Titel kostet dort aktuell die gleichen 39,99 Euro wie direkt bei den Entwicklern, mit rabattiertem iTunes-Guthaben fahrt ihr unterm Strich also etwas besser. Alternativ solltet ihr allerdings den Vertrieb des Titels über Steam im Auge behalten, dort könnt ihr sowohl nur das ersten Kapitel als auch das komplette Spiel zumindest im Moment deutlich günstiger bekommen.

Die Hauptprotagonisten sind das Brüderpaar Sean und Daniel. Als Spieler schlüpft man dabei in die Rolle des älteren Bruders Sean und beeinflusst durch seine Entscheidungen nicht nur den Spielverlauf, sondern auch die Entwicklung des jüngeren Geschwisterteils.