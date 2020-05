Jiffy: GIF-Schnellsuche in der Mac-Menüleiste

Ihr reichert eure Kurznachrichten gerne mit animierten Grafiken an, um eure Reaktion auf zuvor erhaltene Messages etwas greifbarer zu machen? Dann legt euch Jiffy in der Mac-Menüleiste ab.

Der kostenlose Download durchsucht das schier unendliche Giphy-Archiv nach euren Schlagwörtern, zeigt die animierten Ergebnisse direkt in einer scrollbaren Grafikübersicht an und gestattet sowohl das Kopieren der Bilder als auch die Drag-and-Drop-Übergabe an die Nachrichten-App.

In den App-Einstellungen könnt ihr ein Tastatur-Kürzel festlegen, eine „Kindersicherung“ für nicht jugendfreie Grafiken und den sogenannten „Quick mode“ aktivieren. Ist dieser eingeschaltet wird Jiffy geschlossen, sobald ihr ein Bild in der App gefunden habt. Dies sorgt dafür, dass die Menüleisten-App nicht kontinuierlich im Hintergrund mitläuft.