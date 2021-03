Jettison wirft externe Mac-Laufwerke automatisch aus

Die Mac-App Jettison präsentiert sich als komfortable Lösung für Mac-Nutzer, die viel mit externen Laufwerken hantieren. Insbesondere Notebook-Besitzer sollen sich dem Entwickler zufolge nicht mehr darum kümmern müssen, ob alle verbundenen Laufwerke ordnungsgemäß getrennt wurden, bevor man das Gerät zuklappt und in die Tasche steckt.

Jettison prüft vor dem Versetzen in den Ruhezustand, ob und welche externen Geräte mit dem Rechner verbunden sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein MacBook oder einen Desktop-Rechner handelt. Die App wirft die verbundenen Laufwerke per Softwarefunktion aus, bevor der Ruhezustand aktiviert wird. Umgekehrt werden beim Aufwachen des Mac alle noch verbundenen externen Geräte automatisch wieder gemountet.

Ergänzend bietet Jettison eine Reihe von Menüleisten- und Kurzbefehlen an, mit deren Hilfe sich verbunden Laufwerke schnell auswerfen oder in Kombination auch gleich der Rechner schlafen legen lässt. Über die Einstellungen der App lässt sich das Verhalten auch an persönliche Bedürfnisse anpassen. Beispielsweise kann man hier festlegen, ob nur bestimmte externe Verbindungen von Jettison getrennt werden sollen.

Die App ist aktuell in Version 1.8.2 verfügbar und auch mit macOS Big Sur kompatibel. Der Kaufpreis für die Einzellizenz liegt bei 5,95 Euro. Zuvor kann man die Anwendung jedoch 15 Tage lang kostenlos testen.