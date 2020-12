„iTunes-Alternative“ AnyTrans unterstützt Apples ProRAW-Format

Nach iMazing beherrscht jetzt auch der iPhone-Manager AnyTrans den Umgang mit Apples neuem Dateiformat ProRAW. Die neuen iPhone-Modelle iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max ermöglichen ja Aufnahmen im Dateiformat Apple ProRAW und bieten damit verbunden vielseitigen Optionen zur Bildverbesserung und -bearbeitung.

AnyTrans hat die Unterstützung von Apple ProRAW mit dem Update auf die aktuelle Version 8.8.1 ergänzt. Darüber hinaus werden mit der Aktualisierung diverse Probleme behoben, so sollen jetzt auch Fehler im Zusammenspiel mit der Übertragung von iMessages und WhatsApp-Nachrichten der Vergangenheit angehören.

„iTunes-Alternativen“ für unabhängige Backups

AnyTrans hat sich ähnlich wie iMazing auf den Einsatz als „iTunes-Alternative“ spezialisiert. Die Entwickler stellen neben der Möglichkeit zum direkten Zugriff auf an Mac- oder Windows-Computer angeschlossene iOS-Geräte auch erweiterte Optionen zum Sichern und Zurückspielen von Daten bereit, die man so bei Apple vermisst. So lassen sich auch gezielt einzelne Bereiche wie Musik oder Apps von iOS-Geräten auf den Computer laden, um sie dann auf andere Geräte zu übertragen. AnyTrans kann in diesem Zusammenhang auch Sicherungskopien der auf dem iPhone installierten Apps auf einem Computer vorhalten, sodass diese selbst dann noch auf einem iOS-Gerät installiert werden können, wenn sie nicht mehr im App Store verfügbar sind.

Mit Preisen zwischen 40 und 50 Euro werden sowohl AnyTrans als auch iMazing regulär nicht gerade günstig angeboten. Wenn die Zeit nicht drängt, empfehlen wir hier, Ausschau nach besonderen Aktionsangeboten zu halten. So ist iMazing beispielsweise über Stacksocial regelmäßig ein ganzes Stück günstiger zu haben.

Auch handelt es sich bei beiden Programme um vielseitige Komplettlösungen. Wer lediglich auf einzelne Funktionsbereiche aus ist, findet oftmals günstigere oder gar kostenlose Alternativen. Der CopyTrans Manager beispielsweise will sich als Gratis-App zur Musikverwaltung auf iOS-Geräten von einem PC aus profilieren.