Nutzer bemängeln Kondenswasser in den AirPods Max

Kondenswassertropfen in Kopfhörern ist doch mal was Neues. Eine Veröffentlichung auf Twitter hat Besitzer von Apples AirPods Max dazu veranlasst, einen Blick in ihre Hörmuscheln zu werfen. Erstaunlich oft wird damit zusammenhängend über Wassertropfen in den Hörmuscheln berichtet.

So, uhh… my AirPods Max form condensation after extended use. They’ve never been used in any humid environment. The water gets inside the drivers and has caused ear detection problems. I’ve been wearing them inside sitting at a desk mainly, nothing crazy. Super concerning issue pic.twitter.com/0pWicvxLv9

