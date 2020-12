iMazing unterstützt Apples neues RAW-Format

Bereits im Rahmen der Vorstellung der aktuellen iPhone-Modelle hat Apple die Einführung von „Apple ProRAW“ angekündigt. Das neue Format verknüpft den im Bereich der Digitalfotografie bekannten Standard „RAW“ mit Funktionen der iPhone-Bildverarbeitung und steht nach der Veröffentlichung von iOS 14.3 jetzt für Besitzer der iPhone-Modelle iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro max als Aufnahmeoption bereit. Zeitgleich mit der Freigabe der neuen Funktion kündigen die Entwickler von iMazing die Unterstützung von Apple ProRAW an.

Fortan lassen sich mit der aktuellen iMazing-Version 2.13.2 somit auch in dem neuen Apple-Format vorliegende Fotos auf einem an den Computer angeschlossenen iPhone durchsuchen und exportieren. iMazing bietet die Unterstützung für Apple ProRAW sowohl auf dem Mac als auch auf Windows-Rechnern an.

Wer bereits Fotos im neuen Apple-Format auf seinem iPhone gespeichert hat, findet diese im Fotos-Bereich von iMazing und im Verzeichnis „RAW“ versammelt. Gleichermaßen lassen sich die Bilder über iMazing auch in einem iPhone-Backup anzeigen. Werden die Bilder per Drag-and-Drop an einen anderen Ort verschoben, so werden sie dort im Format .DNG ( das steht für „Digital Negative“) abgelegt.

Die ProRAW-Bilder lassen sich auch in iMazing selbst im Detail betrachten, dabei werden alle verfügbaren Metadaten korrekt angezeigt, für die Bildschirmdarstellung ist allerdings ein vom iPhone generiertes Vorschaubild im JPG-Format zuständig.

iMazing bietet im Zusammenhang mit Apple ProRAW auch verschiedene Export-Optionen. So kann man entscheiden, ob die RAW-Bilder für sich oder inklusive der Vorschaudateien im JPG-Format gespeichert werden sollen. Zudem bietet iMazing verschiedene Automatisierungsoptionen im Zusammenhang mit diesem Vorgang.

iMazing bietet erweiterte Möglichkeiten für die Verwaltung von iOS-Geräten vom Rechner aus. Dazu zählt auch die Möglichkeit, gezielt einzelne Bereiche wie Nachrichten, Anruflisten, Musik und Apps zu exportieren und umgekehrt auf andere Geräte wieder aufzuspielen. Die App ist regulär zu Preisen ab 40 Euro erhältlich, über Stacksocial werden die Lizenzen gerade ab 20 Dollar angeboten.