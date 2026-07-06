Die Mac-Anwendung Itsyhome hat ihren Funktionsumfang mit Version 2.7.0 um eine Möglichkeit erweitert, die zumindest einige Nutzer von Apple Home bislang vermisst haben. Mithilfe von virtuellen Sensoren lassen sich nun Automationen wie „Tür seit 15 Minuten offen“ umsetzen.

Apple Home reagiert standardmäßig nur auf unmittelbare Zustandsänderungen von Geräten und Sensoren. Eine Automation kann beispielsweise ausgelöst werden, wenn eine Tür geöffnet oder ein Bewegungsmelder aktiviert wird. Was jedoch fehlt, sind Bedingungen, die auch die Dauer eines Zustands berücksichtigen.

Neue Möglichkeiten für Apple Home

So lässt sich in Apple Home beispielsweise nicht festlegen, dass eine Benachrichtigung erst erfolgt, wenn eine Tür, ein Fenster oder ein Garagentor über einen bestimmten Zeitraum hinweg geöffnet ist. Genau diese Lücke will Itsyhome mit der neuesten Programmversion schließen.

Dafür erzeugt die Anwendung virtuelle HomeKit-Sensoren, die sich über eine eigene HomeKit-Bridge in Apple Home einbinden lassen. Unterstützt werden verschiedene Sensortypen, darunter Kontakte, Bewegung, Belegung, Leck, Rauch sowie Kohlenmonoxid- und Kohlendioxidsensoren.

Die virtuellen Sensoren liefern keine eigenen Messwerte. Stattdessen beobachtet Itsyhome den Status vorhandener HomeKit-Geräte und löst den virtuellen Sensor beispielsweise aus, wenn ein definierter Zustand über einen festgelegten Zeitraum bestehen bleibt.

Die neue Funktion kann als Auslöser für beliebige HomeKit-Automationen verwendet werden. So lassen sich beispielsweise Lampen einschalten, Sprachausgaben über HomePods anstoßen oder Mitteilungen an Mitglieder eines Haushalts versenden.

Pro-Version wird vorausgesetzt

Die Funktion setzt eine Pro-Lizenz von Itsyhome voraus. Die App kann grundsätzlich kostenlos geladen und verwendet werden. Die Freischaltung der Vollversion erfolgt zum Preis von 14,99 Euro. Die Pro-Version umfasst darüber hinaus weitere Zusatzfunktionen. Neu hinzugekommen ist unter anderem die Möglichkeit, Sensorwerte über einen Zeitraum von 30 Tagen zu protokollieren. Darüber hinaus ermöglicht Itsyhome Pro den direkten Zugriff auf HomeKit-Kameras über die Menüleiste des Mac.