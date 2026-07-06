"Tür ist seit 15 Minuten offen"
Itsyhome ermöglicht zeitgesteuerte Apple-Home-Automationen
Die Mac-Anwendung Itsyhome hat ihren Funktionsumfang mit Version 2.7.0 um eine Möglichkeit erweitert, die zumindest einige Nutzer von Apple Home bislang vermisst haben. Mithilfe von virtuellen Sensoren lassen sich nun Automationen wie „Tür seit 15 Minuten offen“ umsetzen.
Apple Home reagiert standardmäßig nur auf unmittelbare Zustandsänderungen von Geräten und Sensoren. Eine Automation kann beispielsweise ausgelöst werden, wenn eine Tür geöffnet oder ein Bewegungsmelder aktiviert wird. Was jedoch fehlt, sind Bedingungen, die auch die Dauer eines Zustands berücksichtigen.
Neue Möglichkeiten für Apple Home
So lässt sich in Apple Home beispielsweise nicht festlegen, dass eine Benachrichtigung erst erfolgt, wenn eine Tür, ein Fenster oder ein Garagentor über einen bestimmten Zeitraum hinweg geöffnet ist. Genau diese Lücke will Itsyhome mit der neuesten Programmversion schließen.
Dafür erzeugt die Anwendung virtuelle HomeKit-Sensoren, die sich über eine eigene HomeKit-Bridge in Apple Home einbinden lassen. Unterstützt werden verschiedene Sensortypen, darunter Kontakte, Bewegung, Belegung, Leck, Rauch sowie Kohlenmonoxid- und Kohlendioxidsensoren.
Die virtuellen Sensoren liefern keine eigenen Messwerte. Stattdessen beobachtet Itsyhome den Status vorhandener HomeKit-Geräte und löst den virtuellen Sensor beispielsweise aus, wenn ein definierter Zustand über einen festgelegten Zeitraum bestehen bleibt.
Die neue Funktion kann als Auslöser für beliebige HomeKit-Automationen verwendet werden. So lassen sich beispielsweise Lampen einschalten, Sprachausgaben über HomePods anstoßen oder Mitteilungen an Mitglieder eines Haushalts versenden.
Pro-Version wird vorausgesetzt
Die Funktion setzt eine Pro-Lizenz von Itsyhome voraus. Die App kann grundsätzlich kostenlos geladen und verwendet werden. Die Freischaltung der Vollversion erfolgt zum Preis von 14,99 Euro. Die Pro-Version umfasst darüber hinaus weitere Zusatzfunktionen. Neu hinzugekommen ist unter anderem die Möglichkeit, Sensorwerte über einen Zeitraum von 30 Tagen zu protokollieren. Darüber hinaus ermöglicht Itsyhome Pro den direkten Zugriff auf HomeKit-Kameras über die Menüleiste des Mac.
Entwickler: Nikolajs Ustinovs
Laden
Oh je. Das liest sich wie ein verzweifelter Versuch gegen Home Assistant anzutreten. Ich arbeite mittlerweile seit über 5 Jahren mit HA und die Funktionen sind schon lange Standard. Ohne extra Kosten, mit dem Vorteil wirklich fast alles was funkt einzubinden. Apple-Home ist für mich nur noch eine dumme Darstellung, bzw. zur Steuerung via Siri. Ich könnte mir nicht mal einen Anwendungfall für itsyhome ausdenken. Aber vielleicht bin ich auch schon zu tief in meiner HA bubble.
Bist du absolut. Home Assistant ist genauso eine Nische wie das PiHole oder sämtliche andere zusätzliche Hardware, wo gefrickelt werden muss. 99% der Leute haben darauf keinen Bock, weil der Konfigaufwand zu groß ist und wenn was nicht geht durch z.B. ein FW oder SW Update, stehst du dumm da und muss dich selbst kümmern. Da muss man nerdy sein und Bock drauf haben.
Leider ist bei Smart alles, das über simples ein/aus hinausgeht noch immer zu einem mehr oder weniger großem Anteil ‚gefrickel‘. Da nehme ich Apple Home überhaupt nicht aus! Die hier vorgestellte App ist dafür nur ein Beispiel.
Klar, bei HomeAssistant muss man sich etwas mit dem System auseinandersetzen, das wird aber immer Anwenderfreundlicher und eine Nische ist es schon lange nicht mehr.
In HA etwas zu implementieren und zu Automatisieren ist mittlerweile einfacher, als in Apple Home eine (funktionierende) Automation zu erstellen. Und auf jeden Fall ist es zuverlässiger!
Sehe ich ähnlich. Für ernsthafte Smart Home-Setups sind die verschiedenen Hersteller-Systeme – und dazu gehört auch Apple Home – zu eingeschränkt. Ich bin auch seit Jahren auf Home Assistant. Sehr mächtig, und vor allem offen für alle möglichen Anbieter.
Muss die App dafür nicht ständig laufen?