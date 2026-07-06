Steuererklärung 2025: WISO Steuer kurz vor Fristablauf zum Bestpreis

Für viele Steuerzahler rückt jetzt wieder ein entscheidender Termin näher: Wer seine Steuererklärung für das Jahr 2025 selbst erstellt und keine Fristverlängerung über einen Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein nutzt, muss diese bis 31. Juli 2026 beim Finanzamt einreichen. Wer die Unterlagen bislang noch nicht vorbereitet hat, sollte sich daher zeitnah darum kümmern.

Passend dazu ist die Steuersoftware WISO Steuer 2026 aktuell wieder im Angebot. Amazon bietet dendigitalen Aktivierungscode derzeit für 21,84 Euro an. Das entspricht einem Preisnachlass von rund 51 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Wie bereits in den vergangenen Jahren gilt auch diesmal, dass sich Geduld beim Kauf meist auszahlt. Die Software ist regelmäßig deutlich günstiger erhältlich als zum offiziellen Verkaufspreis.

Eine Lizenz für Mac, Windows, iPhone und iPad

Der Name der Anwendung führt regelmäßig zu Rückfragen. Mit WISO Steuer 2026 wird die Steuererklärung für das Steuerjahr 2025 erstellt. Im kommenden Jahr erscheint entsprechend die Version 2027 für die Steuererklärung 2026.

Separate Versionen für einzelne Betriebssysteme gibt es inzwischen nicht mehr. Eine Lizenz kann gleichermaßen auf Windows-Rechnern, Macs sowie auf iPhone, iPad und Android-Geräten verwendet werden. Voraussetzung dafür ist lediglich ein Benutzerkonto beim Hersteller. Wer seine Steuererklärung unterwegs beginnen und später am Computer fertigstellen möchte, kann den Bearbeitungsstand zwischen den unterstützten Plattformen übernehmen.

Darüber hinaus erlaubt eine Lizenz die Erstellung von bis zu fünf Steuererklärungen für ein Steuerjahr. Damit eignet sich das Paket nicht nur für Einzelpersonen, sondern auch für Familien. Unterstützt werden unter anderem Arbeitnehmer, Rentner, Selbstständige und Freiberufler.

Geführte Eingabe statt Elster-Formulare

WISO Steuer setzt auf einen interviewartigen Aufbau, der Nutzer Schritt für Schritt durch die einzelnen Bereiche der Steuererklärung führt. Ergänzend stehen Erläuterungen, Hilfetexte und Videoanleitungen bereit. Außerdem können Belege direkt per Kamera erfasst und der jeweiligen Steuererklärung zugeordnet werden.

Auch ein KI-gestützter Assistent gehört inzwischen zum Leistungsumfang. Dieser beantwortet Fragen rund um steuerliche Themen und soll dabei helfen, Eingabefehler zu vermeiden oder auf bislang nicht berücksichtigte Möglichkeiten aufmerksam zu machen.

Wer nur eine sehr einfache Steuererklärung abgeben muss und mit den offiziellen Formularen zurechtkommt, kann stattdessen weiterhin das kostenlose Elster-Portal der Finanzverwaltung nutzen.

Für komplexere Fälle oder Nutzer, die eine geführte Eingabe bevorzugen, zählt WISO Steuer jedoch seit Jahren zu den bekanntesten Programmen in diesem Bereich. Das aktuelle Angebot kommt daher für alle, die ihre Steuererklärung kurz vor Ablauf der regulären Frist noch erledigen müssen, zu einem passenden Zeitpunkt.