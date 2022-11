macOS Ventura: E-Mails verzögert senden und zurückholen

Die für das spätere Senden konfigurierten E-Mails werden anschließend in einem separaten Verzeichnis abgelegt, dass unter dem Namen „Später senden“ in der Seitenleiste von Apples Mail-Programm zu finden ist. Hier könnt ihr die Entwürfe auch jederzeit weiter bearbeiten oder auch die für den Versand festgelegte Uhrzeit verändern.

Zunächst einmal bietet Apples Mail-Programm in macOS 13 Ventura die Möglichkeit, E-Mails zeitversetzt abzuschicken. Auf den ersten Blick dürfte es den meisten Nutzern schwer fallen, hierfür einen vernünftigen Verwendungszweck zu finden. Aber mit dem Wissen um diese Funktion kann sich dergleichen dann ja durchaus ergeben. Nehmen wir mal an, ihr müsst eine Besorgungsliste zusammenstellen und habt die E-Mail bereits mehr oder weniger fertig formuliert, wollt aber noch bis zum Abend warten, ob sich eventuelle Änderungen oder Ergänzungen ergeben.

Apple geht in zwei neuen Support-Videos auf die mit macOS Ventura eingeführten erweiterten E-Mail-Funktionen ein. Wir hängen die beiden Filme unten an, wollen begleitend allerdings noch etwas ausführlicher auf die Neuerungen eingehen.

