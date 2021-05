Item Stock: Mac-App sichert Links, Dateien und Texte temporär

Der Entwickler der Open-Source-Applikation Item Stock stellt den Quelltext seiner Menüleisten-Anwendung auf dem Code-Portal Github bereit, bietet den Download selbst allerdings kostenlos im Mac App Store an. Item Stock ist eine klitzekleine Applikation für die Mac-Menüleiste, der sich Objekte wie Texte, Dateien und Weblinks per Drag-and-Drop übergeben lassen.



In der Mac-Menüleiste blendet die Anwendung ein kleines Symbol und die Anzahl der ungelesenen Elemente ein, die ihr auf dieser bereits per Drag-and-Drop abgelegt habt. Der nur 300 kb kleine Download bietet sich damit als Zwischenablage für Online-Recherchen an, die auf Mausklick eine chronologisch sortierte Liste mit allen bislang abgelegten Elementen einblendet.

Mit Tags, iCloud-Links und Terminen

Hier lassen sich einzelne Elemente direkt wieder öffnen, mit Schlagwörtern versehen, editieren, löschen und auf Wunsch auch mit einem „zu erledigen bis“-Datum versehen. Wurden Dateien aus dem persönlichen iCloud Drive auf Item Stock abgelegt, können zudem iCloud-Direktlinks angefordert werden, etwa um diese per E-Mail oder Messenger zu versenden.

Sammelstelle für Online-Recherchen

Item Stock ist eine sehr spezielle Applikation, die einen ganz spezifischen Anwendungsfall im Blick hat und noch in den Kinderschuhen steckt. Die Basisfunktionen lassen sich allerdings recht problemlos nutzen. Auch die Suchfunktion reagiert schnell und findet Texte, Links und Dateien anhand ihrer Namens und Inhaltes.

Der Entwickler betont jedoch, dass Item Stock die übergebenen Dateien lediglich referenziert und sich keine eigenen Kopien anlegt. Dies bedeutet: Legt ihr eine Datei vom Schreibtisch per Drag-and-Drop auf Item Stock ab und löscht diese anschließend, ist der Eintrag in Item Stock zwar noch vorhanden, führt aber ins Leere, da die Original-Datei in der Zwischenzeit entfernt wurde.