iStatistica Core: Neuer Systemmonitor für Apple-Prozessoren

Das kanadische Unternehmen ImageTasks hat eine neue Systemmonitor-App für Mac-Nutzer vorgestellt. Die Anwendung mit dem Namen „iStatistica Core“ soll in der Lage sein, die Nutzung der CPU- und GPU-Kerne sowie den Energieverbrauch und die Temperatur aktueller Apple-Prozessoren in Echtzeit anzuzeigen.

Die Gratis-Anwendung ist speziell für Apple M-Prozessoren entwickelt und unterstützt die M1-, M2-, M3- und M4-Chips. Der Download ist lediglich 2 Megabyte klein, muss aber ein Hilfstool installieren, das Administratorrechte benötigt.

Funktionen und Einsatzmöglichkeiten

ImageTasks iStatistica Core bietet ähnliche Funktionen wie Intels Power Gadget, das in der Vergangenheit für Macs mit Intel-Prozessoren verfügbar war beziehungsweise das MX Power Gadget. Nutzer können mit der neuen App die Aktivierung einzelner Effizienz- und Performance-Kerne sowie die Leistungsaufnahme des Chips überwachen. Die gesammelten Daten lassen sich speichern und bei Bedarf auch als CSV-Datei exportieren.

Zudem verfügt iStatistica Core über eine „Keep on Top“-Funktion, durch die die Systemdaten dauerhaft auf dem Bildschirm sichtbar bleiben. Dies könnte für Nutzer relevant sein, die ihren Rechner unter hoher Last betreiben und potenzielle Drosselungen beobachten möchten, um besser Abschätzen zu können was das sogenannte „Thermal Throttling“ die maximale Systemleistung einschränkt.

Kleiner Bruder von iStatistica

Die Anwendung ist kostenlos verfügbar und setzt mindestens macOS 13 Ventura voraus. iStatistica Core ist von Apple beurkundet und kann direkt über die offizielle Website des Entwicklers heruntergeladen werden.

Neben der Basisversion bietet ImageTasks auch einen umfangreichen Systemmonitor namens iStatistica an, der zusätzliche Funktionen enthält und sowohl in einer 7 Euro teuren Basisversion als auch in einer erweiterten, 11 Euro teuren Pro-Ausgabe als iStatistica Pro verfügbar ist.