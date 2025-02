Neu bei Prime Video: Das streamt im März 2025

Amazons Video-Streaming-Dienst Prime Video erweitert sein Programm im März mit neuen Dokumentationen, Serien und Filmen. Eines der von Amazon angepriesenen Highlights: Die Dokumentation über den Fußballer Thomas Müller.

Darüber hinaus gibt es neue Inhalte im Fantasy- und Thriller-Genre, darunter die Fortsetzung von „Das Rad der Zeit“ und der Film „Holland“ mit Nicole Kidman.

Sportliche Karriere im Porträt

Die am 4. März erscheinende Dokumentation „Thomas Müller – Einer wie keiner“ soll die Laufbahn des deutschen Nationalspielers beleuchten. Neben sportlichen Stationen werden auch private Facetten seines Lebens thematisiert.

Serien- und Filmneuheiten

Ab dem 13. März setzt Prime Video die Fantasy-Serie „Das Rad der Zeit“ mit einer dritten Staffel fort. Die Geschichte basiert auf den Romanen von Robert Jordan und folgt dem Protagonisten Rand al’Thor, der vor weitreichenden Entscheidungen steht.

Am 27. März erscheint „Holland“, ein Thriller, in dem eine Lehrerin unerwartete Entdeckungen über ihr Umfeld macht.

Zusätzlich startet am 6. März die romantische Komödie „Prophezeiung… Liebe“, in der eine Fotografin versucht, ihr Schicksal nach den Worten einer Wahrsagerin zu lenken.

„The 50“ mit neuer Staffel

Ein weiteres Highlight ist die zweite Staffel von „The 50“, die am 24. März startet. In der Reality-Competition-Show treten 50 bekannte Reality-Stars in einem Schloss gegeneinander an, um sich in verschiedenen Herausforderungen zu messen. Der Gewinner bzw. die Gewinnerin spielt dabei um einen Jackpot, der einem Follower zugutekommen soll. Neue Herausforderer treffen auf bekannte Gesichter aus der ersten Staffel, wodurch sich neue Dynamiken und Strategien entwickeln sollen.

Der Jackpot beginnt bei 50.000 Euro und kann durch verschiedene Aufgaben weiter steigen. Nach jeder Herausforderung entscheiden die Sieger, wer aus der Gruppe der Verlierer das Spiel verlassen muss. Intrigen und taktische Allianzen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Prime Video hat die Show basierend auf der erfolgreichen französischen Vorlage „Les Cinquante“ adaptiert. Produziert wird „The 50“ von EndemolShine Germany und Rainer Laux Productions.

Neue Serien im März

Neue Filme im März