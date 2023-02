iStat Menus mit den neuem M2-Macs kompatibel

Wenn es darum geht, die Systemkomponenten von Apple-Rechnern zu überwachen, zählt iStat Menus nicht nur zu den bekanntesten, sondern auch dienstältesten Anwendungen – im Mai feiert das Programm seinen 16. Geburtstag.

Aktuell gibt es zu iStat Menus ein Update zu vermelden, dass für Besitzer der in diesem Monat von Apple vorgestellten Computer mit M2-Prozessoren interessant sein dürfte. In Version 6.70 ist iStat Menus mit den neuen Modellen des MacBook Pro mit 14 und 16 Zoll Bildschirmgröße sowie mit dem neuen Mac mini kompatibel.

iStat Menus findet seinen Platz in der Menüleiste von macOS und lässt sich für die Anzeige dort vielseitig konfigurieren. Ihr könnt ausgewählte Informationen direkt und zur dauerhaften Ansicht in die Menüleiste packen, oder lasst euch sämtliche vorhandenen Daten in per Mausklick ausklappbaren Fenstern anzeigen. Damit verbunden bietet die Anwendung auch die Möglichkeit, sich mithilfe von flexibel konfigurierbaren Push-Mitteilungen über Systemereignisse, Netzwerkausfälle oder auch das Wetter informieren zu lassen.

Als Quelle für die in iStat Menus verfügbaren Wetterinformationen lässt sich in der neuesten Version der App übrigens auch die von Apple diesbezüglich neu angebotene Schnittstelle verwenden.

iStat Menus ist mit Blick auf seine Informationsvielfalt und die damit verbundenen Konfigurationsmöglichkeiten wohl immer noch der Vorreiter in diesem App-Segment. Der Preis für die Vollversion liegt aktuell bei 14,27 Dollar. Nutzer der Software-Flatrate Setapp können iStat Menus ohne zusätzliche Kosten verwenden.

Alternative „Stats“ mit neuer Ansicht

Mittlerweile gibt aber auch diverse Alternativen zu iStat Menus, allem voran darf man hier die App Stats nennen.

Stats wurde eben erst in Version 2.8.6 veröffentlicht und bietet mit der neuen Option „OneView“ jetzt die Möglichkeit, alle Einzel-Widgets unter einem einzelnen Eintrag in der Menüleiste zusammenzufassen. Der Entwickler betont in diesem Zusammenhang jedoch, dass es sich hier noch um eine sehr frühe und keineswegs fehlerfreie Implementierung handelt.