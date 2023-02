Telekom bietet MagentaZuhause Hybrid 5G an

Einen Monat später als ursprünglich angekündigt startet die Telekom jetzt mit der Vermarktung ihrer Hybrid-Festnetzanschlüsse mit 5G-Unterstützung. Der MagentaZuhause Hybrid Tarif und die Zubuchoption „Hybrid 5G“ sind von heute an erhältlich.

Die Telekom experimentiert ja schon geraume Zeit mit der Kombination aus einem gewöhnlichen DSL-Router vom Typ Speedport Smart 4 und einem zusätzlichen 5G-Empfänger. Ziel des Ganzen ist es, schwache Bandbreiten oder auch temporäre Spitzen bei der Internetnutzung durch die Bündelung der beiden Technologien auszugleichen. Der Speedport-Router schaltet bei Bedarf dann automatisch die Bandbreite des 5G-Netzes hinzu. Unter optimalen Bedingungen können hier bis zu 300 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload als „Verstärkung“ herangezogen werden.

5G-Empfänger außen am Haus

Das Ganze ist allerdings nicht nur mit zusätzlichen Kosten, sondern auch mit einem gewissen technischen Aufwand verbunden. So muss der 5G-Empfänger außerhalb der Wohnung angebracht werden, am besten an der Fassade oder an einem Fenster. Damit man für die Kabeldurchführung in die Wohnung kein Loch bohren muss, verwendet die Telekom spezielle Flachbandkabel, die sich durch den Fensterrahmen legen und dann mit dem Router verbinden lassen.

Der Speedport-Router richtet sich anschließend selbständig ein, sodass die komplette Installation der Telekom zufolge vom Kunden selbst durchgeführt werden kann. Wer möchte, kann hierfür gegen Aufpreis auch einen Techniker buchen.

Zubuchoption bei langsamen DSL-Tarifen kostenlos

Der neue MagentaZuhause Hybrid Tarif ist für 24 Monate zum Preis von jeweils 34,95 Euro erhältlich und kostet danach 39,95 Euro pro Monat. Unabhängig davon können Kunden mit geringer DSL-Bandbreite im Tarif MagentaZuhause XS und X mit maximal 16 Mbit/s die Zubuchoption „Hybrid 5G“ kostenlos wählen, in allen anderen MagentaZuhause-Tarifen fallen dafür 4,95 Euro Pro Monat an.

Die benötigte Hardware schlägt mit 6,95 Euro im Monat oder einmalig 189,99 Euro für den Speedport Smart 4 und monatlich 7,95 Euro oder einmalig 359,99 Euro für den 5G-Empfänger zu Buche.