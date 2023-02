Bundesnetzagentur nimmt 2022 rund 15 Millionen Produkte vom Markt

Während 2021 hier noch Funkkopfhörer am häufigsten vertreten waren, überraschen diesmal „ Lichteffektgeräte wie Blitzwürfel oder Discokugeln “ als Spitzenreiter, die offenbar häufig in unzulässigen Laserklassen arbeiten. Den zweiten Platz belegen sogenannte Energiespargeräte – zweifelhafte Stecker, die angeblich durch spezielle Schaltungen den Stromverbrauch reduzieren können – und auf Platz drei folgen Funkfernbedienungen und Handsender.

Die Gesamtzahl von 15 Millionen mag auf den ersten Blick extrem hoch wirken, doch ist hier ein deutlicher Rückgang gegenüber 2021 zu verzeichnen. Im Jahr zuvor hat die Bundesnetzagentur noch satte 23 Millionen Produkte ausgesperrt. Eine Entwarnung will die Behörde aber keinesfalls geben, so handle es sich weiterhin um einen sehr hohen Wert und man schütze mit diesen Kontrollen die Verbraucher vor unsicheren Produkten.

