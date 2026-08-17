iPod-Comeback: iMazing 3.6 unterstützt alte Musikplayer

Der iPod erlebt mehr als ein Jahrzehnt nach dem Aus für den iPod classic eine kleine Renaissance. Auf dem Gebrauchtmarkt sind die alten Musikplayer offenbar wieder stärker gefragt. Nach Angaben von eBay lagen die Suchanfragen nach iPods 2025 um 25 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Wiederverkaufspreise sollen seit 2023 um rund 60 Prozent gestiegen sein.

Ein Grund dafür liegt wohl gerade im begrenzten Funktionsumfang der Geräte. Der iPod bietet eine lokal gespeicherte, vom Nutzer zusammengestellte Musiksammlung und verzichtet auf Mobilfunk, soziale Netzwerke, Benachrichtigungen und andere Smartphone-Funktionen. An Schulen, an denen Smartphones nicht oder nur eingeschränkt erlaubt sind, dürften reine Musikplayer wieder interessanter werden.

Musikübertragung in beide Richtungen

Der Gerätemanager iMazing greift diese Entwicklung in seiner neuesten Version auf. Mit Version 3.6 bringt die für Mac und Windows erhältliche App die Musikübertragung für den iPod classic und weitere ältere iPod-Modelle aus der Zeit vor dem iPod touch zurück.

iMazing ermöglicht dabei die Musikübertragung in beide Richtungen. Nutzer können Titel vom Computer auf einen iPod kopieren, ohne dafür iTunes unter Windows oder den Finder auf dem Mac verwenden zu müssen. Umgekehrt lässt sich bereits auf dem iPod vorhandene Musik zurück auf den Rechner übertragen.

Neue Funktionen für Verwaltung und Fehlersuche

Neben der iPod-Unterstützung bringt iMazing 3.6 neue Werkzeuge für technisch versierte Anwender. Neu ist der direkte Zugriff auf die Systemprotokolle angeschlossener Apple-Geräte. Die Einträge können durchsucht, nach verschiedenen Kriterien gefiltert und für eine spätere Auswertung exportiert werden.

Unter Windows wurde das Zusammenspiel mit OneDrive verbessert. Bei Backups in einen OneDrive-Ordner kann iMazing die Synchronisierung vorübergehend anhalten und anschließend wieder fortsetzen. Dadurch sollen Konflikte vermieden werden, wenn OneDrive während einer laufenden Sicherung auf dieselben Dateien zugreift.

Jahrespreis ab 29,99 Euro

iMazing ist mit Jahrespreisen ab 29,99 Euro seit dem Sprung auf Version 3 ein ganzes Stück teurer als in früheren Jahren. Funktionsseitig zählt die Software weiterhin zu den besten und leistungsfähigsten „iTunes-Alternativen“ auf dem Markt.