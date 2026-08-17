Musiktransfer in beide Richtungen
iPod-Comeback: iMazing 3.6 unterstützt alte Musikplayer
Der iPod erlebt mehr als ein Jahrzehnt nach dem Aus für den iPod classic eine kleine Renaissance. Auf dem Gebrauchtmarkt sind die alten Musikplayer offenbar wieder stärker gefragt. Nach Angaben von eBay lagen die Suchanfragen nach iPods 2025 um 25 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Wiederverkaufspreise sollen seit 2023 um rund 60 Prozent gestiegen sein.
Ein Grund dafür liegt wohl gerade im begrenzten Funktionsumfang der Geräte. Der iPod bietet eine lokal gespeicherte, vom Nutzer zusammengestellte Musiksammlung und verzichtet auf Mobilfunk, soziale Netzwerke, Benachrichtigungen und andere Smartphone-Funktionen. An Schulen, an denen Smartphones nicht oder nur eingeschränkt erlaubt sind, dürften reine Musikplayer wieder interessanter werden.
Musikübertragung in beide Richtungen
Der Gerätemanager iMazing greift diese Entwicklung in seiner neuesten Version auf. Mit Version 3.6 bringt die für Mac und Windows erhältliche App die Musikübertragung für den iPod classic und weitere ältere iPod-Modelle aus der Zeit vor dem iPod touch zurück.
iMazing ermöglicht dabei die Musikübertragung in beide Richtungen. Nutzer können Titel vom Computer auf einen iPod kopieren, ohne dafür iTunes unter Windows oder den Finder auf dem Mac verwenden zu müssen. Umgekehrt lässt sich bereits auf dem iPod vorhandene Musik zurück auf den Rechner übertragen.
Neue Funktionen für Verwaltung und Fehlersuche
Neben der iPod-Unterstützung bringt iMazing 3.6 neue Werkzeuge für technisch versierte Anwender. Neu ist der direkte Zugriff auf die Systemprotokolle angeschlossener Apple-Geräte. Die Einträge können durchsucht, nach verschiedenen Kriterien gefiltert und für eine spätere Auswertung exportiert werden.
Unter Windows wurde das Zusammenspiel mit OneDrive verbessert. Bei Backups in einen OneDrive-Ordner kann iMazing die Synchronisierung vorübergehend anhalten und anschließend wieder fortsetzen. Dadurch sollen Konflikte vermieden werden, wenn OneDrive während einer laufenden Sicherung auf dieselben Dateien zugreift.
Jahrespreis ab 29,99 Euro
iMazing ist mit Jahrespreisen ab 29,99 Euro seit dem Sprung auf Version 3 ein ganzes Stück teurer als in früheren Jahren. Funktionsseitig zählt die Software weiterhin zu den besten und leistungsfähigsten „iTunes-Alternativen“ auf dem Markt.
Die Herausforderung ist wohl passende Daten aktueller Musik zu bekommen. Wenn man offline Dateien von Spotify und Co. übertragen könnte wäre das genial. Aber leider keine Chance. In Zeiten von Tonie-Boxen und Streaming nur noch etwas für die Ü40er, die noch MP3s liegen haben.
Noch kann man Musik durchaus kaufen (als mp3 bei iTunes, Amazon), als CD sogar zunehmend wieder als Vinyl. D.h. Material für alte iPods zu bekommen, ist kein Problem. Nur Streaming gibts halt nicht.
CDs kann man so günstig kaufen, wie noch nie…Rippen ist einfacher den je.
Bin ich froh Ü50 zu sein. War letztes WE auf eine Berghütte mit null Empfang. Musik hören war so easy
gibt es Alternativen für den iPod als nur die Abo-Lösung?
Na ja ich hab noch etliche iPods in meiner Sammlung.
Entweder ein älterer Mac mit iTunes oder halt die Lokale mediathek deiner Music App mit dem Finder syncen bei einem aktuellen Mac.
Allerdings mache ich mit dem Finder eher schlechte Erfahrungen. Deshalb nehme ich immer einen alten Mac.
Rockbox installieren, läuft parallel zum Stock OS.
Seit iMazing keine Einmalzahlung anbietet und auf Abo umgestiegen ist, bin ich raus.
https://www.ifun.de/podcenter-verwaltet-musikplayer-im-itunes-stil-285290/