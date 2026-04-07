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Tasten statt Touchscreen-Dominanz

Modulare Tasten: Sidephone bringt das iPod-Clickwheel zurück
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Das Sidephone greift ein Eingabekonzept wieder auf, das viele der Mitlesenden hier wahrscheinlich noch aus der Zeit des iPod kennen werden. Im Mittelpunkt steht ein austauschbares Tastenmodul, das je nach Bedarf gewechselt und mit dem Gerät verbunden wird.

Sidephone Tastaturen

Statt einer festen Bedienoberfläche lässt sich das Eingabesystem so nach Lust und Laune wechseln. Neben klassischen Telefon-Tastenfeldern gibt es auch Varianten, die stärker auf die Musik-Steuerung abgestimmt sind.

Womit wir zum iPod-Clickwheel kommen, das man bei Sidephone als „Sundial“-Keypad bezeichnet hat. Dieses setzt auf eine kreisförmige Anordnung mit zentraler Taste und erinnert in seiner Funktionsweise an frühere Clickwheel-Bedienungen. Nutzer können damit Titel wechseln, die Lautstärke anpassen oder die Wiedergabe starten und pausieren. Ergänzt wird das Layout durch zusätzliche Tasten, die direkt Anwendungen wie Telefon, Nachrichten oder Kamera öffnen. Alle Eingaben lassen sich individuell anpassen, sodass das Gerät unterschiedliche Nutzungsszenarien abdecken kann.

Sidephone Tastaturen Hero

Reduzierte Software mit optionaler Erweiterung

Während klassische Smartphones auf eine Vielzahl vorinstallierter Anwendungen setzen, verfolgt das Sidephone einen anderen Ansatz. Das 220 Euro teure Gerät startet mit einer begrenzten Auswahl an Basisfunktionen. Dazu zählen Telefonie, SMS, Kamera, Uhr und Dateiverwaltung. Die reduzierte Oberfläche soll die Nutzung vereinfachen und Ablenkungen verringern.

Technisch basiert das Sidephone auf einem Android-System, verzichtet jedoch auf Google-Dienste. Dadurch können nur Anwendungen genutzt werden, die ohne diese Abhängigkeiten funktionieren. Zusätzliche Apps lassen sich manuell installieren oder aus einer eigenen Bibliothek beziehen. Dieser Ansatz richtet sich vor allem an Nutzer, die bewusst auf eine schlankere Softwareumgebung setzen möchten, ohne vollständig auf bekannte Anwendungen zu verzichten.

Zwischen Minimalismus und Anpassbarkeit

Das Sidephone positioniert sich als Gegenentwurf zum iPhone und aktuellen Smartphone-Konkurrenten. Es kombiniert eine reduzierte Grundausstattung mit modularer Erweiterbarkeit. Die Idee richtet sich an Anwender, die weniger Funktionen im Alltag nutzen möchten, gleichzeitig aber nicht vollständig auf moderne App-Strukturen verzichten wollen.

Die Founders Edition des Geräts wird seit wenigen Tagen weltweit angeboten. Die kompakte QWERTY-Tastatur kostet 29 Euro extra. Erste Review-Videos haben es bereits zu YouTube geschafft, wir empfehlen an dieser Stelle die Besprechung von Spencer Scott Pugh.


07. Apr. 2026 um 18:40 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    11 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • 219€ für nicht spezifizierte Hardware.
    Und der Grund warum es ohne Google Dienste kommt, ist wohl dem Ursprungsland China und NICHT der Entschlackung zuzurechnen.

    Auch wenn das Clikwheel cool war…neeeeee lass mal

  • Für mich gilt eigentlich das Motto, wir haben aktuell das was wir uns damals gewünscht hatten. Warum also soll ich wieder zurück zum alten Handy mit eine miesen Kamera und total eingeschränkten Möglichkeiten? Wollte damals mehr und verstehe nicht warum ich nun, nachdem ich endlich das habe was ich wollte wieder so ein reduziertes Gerät zurück soll.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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