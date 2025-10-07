iPad Pro und MacBook Pro mit M5 wohl noch diesen Monat

Die Vorstellung neuer Apple-Produkte steht wohl unmittelbar vor der Tür. In den offiziellen Onlineshops des Herstellers werden rund um den Globus die Bestände in den Kategorien iPad Pro und MacBook Pro knapp. Den auf der Apple-Webseite angegebenen Lieferzeiten zufolge muss man bei Neubestellungen zum Teil mehrere Wochen auf die Lieferung warten.

Es ist kein Geheimnis mehr, dass bei Apple neue, mit einem M5-Prozessor ausgestattete Modelle des iPad Pro und des MacBook Pro auf ihre offizielle Vorstellung warten. Das neue iPad Pro M5 konnten wir in der vergangenen Woche bereits ausführlich im Video präsentiert sehen. Es ist anzunehmen, dass es sich dabei tatsächlich um ein Modell der kommenden iPad-Pro-Generation handelt, das aus einem Auslieferungslager von Apple entwendet wurde. Einer von Apple geplanten Überraschungspräsentation des MacBook Pro M5 hat derweil die FCC einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die amerikanische Regulierungsbehörde hat ebenfalls in der vergangenen Woche vertrauliche Informationen vorab veröffentlicht und dabei ein in der Warteschlange stehendes neues MacBook Pro enthüllt.

Vorstellung eher ohne besonderes Event

Derzeit wird zwar noch darüber spekuliert, ob Apple die beiden neuen Geräte (und darüber hinaus vielleicht noch etwas mehr) ähnlich wie die neuen iPhones im vergangenen Monat im Rahmen eines Video-Events präsentiert. Aus unserer Sicht ist allerdings eher wahrscheinlich, dass Apple die für dieses Jahr noch anstehenden Produktneuheiten lediglich in Form von schlichten Pressemitteilungen kommuniziert.

Nach demselben Schema ist Apple auch im vergangenen Jahr vorgegangen, als Ende Oktober an drei aufeinanderfolgenden Tagen die aktuellen Modelle des iMac, des Mac mini und das MacBook Pro M4 präsentiert wurden. Die Ankündigungen wurden hier jeweils um 16 Uhr unserer Zeit veröffentlicht, begleitet von ausführlichen Produktvorstellungen in Form von YouTube-Videos.

Apple TV, HomePod und AirTags in der Warteschlange

Ergänzend zur Ankündigung des iPad Pro M5 und des MacBook Pro M5 könnte Apple auch noch eines der bereits seit längerer Zeit erwarteten Produkt-Updates aus den Bereichen Apple TV, HomePod und AirTags aus dem Hut zaubern. Neuerungen für diese drei Produktlinien werden schon längere Zeit diskutiert und scheinen inzwischen überfällig. Das aktuelle Apple TV 4K ist seit drei Jahren unverändert auf dem Markt, der HomePod mini hat gar seit fünf Jahren kein technisches Update mehr gesehen und die AirTags werden seit deutlich über vier Jahren unverändert angeboten.