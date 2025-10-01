US-Behörde listet MacBook Pro M5 und weitere neue Apple-Produkte

Und weiter geht’s mit Vorab-Ankündigungen für neue Hardware von Apple, die allerdings nicht durch den Hersteller selbst, sondern durch Außenstehende erfolgen. Die amerikanische Regulierungsbehörde FCC hat quasi bestätigt, dass Apple ein neues Modell des MacBook Pro in Arbeit hat.

In von der FCC veröffentlichten Dokumenten taucht ein MacBook Pro mit der bislang nicht bekannten Apple-Modellnummer A3434 auf. Auch wenn die Behörde keine weiteren Details dazu listet, kann man davon ausgehen, dass es sich hier um eine komplett neue, mit Apples kommender Prozessorgeneration M5 ausgestattete Version des Notebooks handelt.

Apple-Werbung aus dem vergangenen Jahr

Der Zeitplan der Veröffentlichung deutet darauf hin, dass Apple das neue Gerät möglicherweise noch in diesem Jahr auf den Markt bringt. Wir haben vergleichbare Leaks bei Regulierungsbehörden bereits in der Vergangenheit gesehen. Die Eintragungen erfolgen dort in der Regel erst wenige Wochen vor der Veröffentlichung der Produkte. Vielleicht bleibt Apple auch in diesem Jahr dem Zeitplan der letzten Jahre treu. Die letzten Modelle des MacBook Pro wurden in den Jahren 2023 und 2024 jeweils im November vorgestellt.

iPad Pro M5 bereits im Video zu sehen

Ergänzend dazu hat die FCC noch weitere Details zu bislang nicht offiziell angekündigten Apple-Produkten publik gemacht. Das Apple-Blog MacRumors listet mehrere neue iPad-Pro-Modelle mit den Modellnummern A3357, A3358, A3359, A3360, A3361 und A3362.

Sämtliche Zweifel an einer in Kürze anstehenden Vorstellung eines iPad Pro M5 dürften aber inzwischen ohnehin vom Tisch sein. Wir haben das noch nicht von Apple angekündigte Modell bereits gestern ausführlich im Video gesehen.

Upgrade für die Apple Vision Pro

Spannender ist da die offenbar auch bevorstehende Veröffentlichung eines neuen Modells der Apple-Brille Vision Pro. Auch hierzu hat die US-Regulierungsbehörde vorab ein paar Informationen preisgegeben.

Dementsprechend soll das neue Gerät die Apple-Modellnummer A3416 tragen und ein mit veröffentlichtes Bild deutet an, dass sich die Brille zumindest äußerlich nicht großartig verändern wird. Vermutlich handelt es sich hier auch lediglich um ein mit aktualisiertem Innenleben ausgestattetes Upgrade der ersten Version der Brille und nicht um die für die Zukunft erwartete, einfachere aber auch günstigere Variante.