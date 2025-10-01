Neues Notebook noch dieses Jahr?
US-Behörde listet MacBook Pro M5 und weitere neue Apple-Produkte
Und weiter geht’s mit Vorab-Ankündigungen für neue Hardware von Apple, die allerdings nicht durch den Hersteller selbst, sondern durch Außenstehende erfolgen. Die amerikanische Regulierungsbehörde FCC hat quasi bestätigt, dass Apple ein neues Modell des MacBook Pro in Arbeit hat.
In von der FCC veröffentlichten Dokumenten taucht ein MacBook Pro mit der bislang nicht bekannten Apple-Modellnummer A3434 auf. Auch wenn die Behörde keine weiteren Details dazu listet, kann man davon ausgehen, dass es sich hier um eine komplett neue, mit Apples kommender Prozessorgeneration M5 ausgestattete Version des Notebooks handelt.
Apple-Werbung aus dem vergangenen Jahr
Der Zeitplan der Veröffentlichung deutet darauf hin, dass Apple das neue Gerät möglicherweise noch in diesem Jahr auf den Markt bringt. Wir haben vergleichbare Leaks bei Regulierungsbehörden bereits in der Vergangenheit gesehen. Die Eintragungen erfolgen dort in der Regel erst wenige Wochen vor der Veröffentlichung der Produkte. Vielleicht bleibt Apple auch in diesem Jahr dem Zeitplan der letzten Jahre treu. Die letzten Modelle des MacBook Pro wurden in den Jahren 2023 und 2024 jeweils im November vorgestellt.
iPad Pro M5 bereits im Video zu sehen
Ergänzend dazu hat die FCC noch weitere Details zu bislang nicht offiziell angekündigten Apple-Produkten publik gemacht. Das Apple-Blog MacRumors listet mehrere neue iPad-Pro-Modelle mit den Modellnummern A3357, A3358, A3359, A3360, A3361 und A3362.
Sämtliche Zweifel an einer in Kürze anstehenden Vorstellung eines iPad Pro M5 dürften aber inzwischen ohnehin vom Tisch sein. Wir haben das noch nicht von Apple angekündigte Modell bereits gestern ausführlich im Video gesehen.
Upgrade für die Apple Vision Pro
Spannender ist da die offenbar auch bevorstehende Veröffentlichung eines neuen Modells der Apple-Brille Vision Pro. Auch hierzu hat die US-Regulierungsbehörde vorab ein paar Informationen preisgegeben.
Dementsprechend soll das neue Gerät die Apple-Modellnummer A3416 tragen und ein mit veröffentlichtes Bild deutet an, dass sich die Brille zumindest äußerlich nicht großartig verändern wird. Vermutlich handelt es sich hier auch lediglich um ein mit aktualisiertem Innenleben ausgestattetes Upgrade der ersten Version der Brille und nicht um die für die Zukunft erwartete, einfachere aber auch günstigere Variante.
Gibt es schon was zum Thema neue Apple TVs?
Würde mich auch brennend interessieren!
Soll wohl bald erscheinen bin auch schon gespannt.
Ich bin mal gespannt wie lange die Vision Pro mit dem M2 Chip supported wird und wann die ersten Technischen Grenzen kommen. Wäre bei so einem teuren Produkt umso ärgerlicher.
Der M2 sollte noch lange reichen. Natürlich werden neue Features irgendwann nicht mehr unterstützt. Ist bei einem 10.000€ Fernseher oder einem 100.000€ nix anderes.
Es geht nicht darum ob die Hardware das kann sondern ob Apple das will. Geht mir mit einem MacBook Pro auch so. Warum kann das Modell von 2019 kein macOS26 wenn es das von 2020 kann (Intel).
Oft war es so das die erste Version einer neuen Kategorie nicht Lage unterstützt wurde.
Schau mal auf MTN: die nächste Vision pro kommt mit M5 Prozessor, aber wahrscheinlich zum gleichen Preis.
Das ist der immer gleiche Quark. Man kauft Technik in dem Funktionsumfang undfür den Preis, der aktuell ist. Es sollte für wirklich niemanden eine Überraschung sein, dass Technik sich eben weiterentwickelt und Produkte eventuell auch nach kurzer Zeit keine NEUEN Funktionen mehr erhalten. Man bezahlt ja nicht für zukünftige Möglichkeiten sondern für den Stand jetzt.
was wünscht ihr euch von einem neuen apple tv?
Ehrlich gesagt bin ich mit den 4K Apple TVs sehr zufrieden, doch ich muss ein älteres HD Modell tauschen, da es mir zu langsam ist! Würde mich aber ärgern, wenn ich heute eines kaufe und morgen ein neues Modell rauskommt!, welches technisch überarbeitet ist!
Exakt die gleiche Situation wie bei mir.
Das 4K Modell mit Ethernet ist top, aber das HD-Modell am Zweitwohnsitz ist quälend langsam im Vergleich dazu. Und die alte Fernbedienung mit dem Touch-Glas taugt mir gar nimmer.
Konsolenalternative
Wird ein Apple TV nie werden!
Unterstützung für die intelligente Siri in 2026, ähnlich wie OK-Google das gerade schafft. Gamestreaming wie GeForce NOW…
Multitoom Streaming wie es mit Audio schon möglich ist.
Ich bin mal gespannt wann man sich eingesteht, dass die Vision Pro ein Flop ohne Zukunft ist. Kontroverses Thema, aber ich bin überzeugt, dass Apple hier auf dem Holzweg ist.
Es wird ein Nischenprodukt bleiben solange der Preis so hoch ist.
Aber ich finde schon, dass sie eine Daseinsberechtigung hat.
Die war auch gar nicht für die Breite Masse gemacht, so hat es Apple direkt gesagt.
Also ist die Aufregung und das Flopgeschreie vollkommen fehl am Platz.
Der WOW für die Brille kommt noch. :-)
Wie siehts mit airtags 2 aus?
die FCC macht sich gerade überall beliebt