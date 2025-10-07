Licht von Philips Hue und Rauchmelder von X-Sense günstig

Die Prime Deal Days bei Amazon sind eine gute Gelegenheit, die heimische Smarthome-Ausstattung zu erweitern oder zu aktualisieren. Beispielsweise werden in diesem Rahmen verschiedene Beleuchtungsprodukte von Philips Hue mit deutlichem Preisnachlass angeboten und auch die preislich ohnehin schon sehr attraktiven Rauchmelder von X-Sense sind zum Teil noch etwas mehr im Preis gefallen.

Günstige Lightstrips von Philips Hue

Bei Philips Hue sind aus unserer Sicht vor allem die verschiedenen Lightstrip-Varianten aktuell einen Blick wert. Im Preis deutlich gesenkt, bekommt man das Basis-Set V4 gerade mit zwei Metern Länge für 34 Euro und mit drei Metern Länge für 48 Euro. Der Solo Lightstrip von Philips Hue ist mit drei Metern Länge für 39 Euro und mit fünf Metern Länge für 45 Euro zu haben.

Beide Varianten bieten die gleiche Lichtleistung, der Unterschied besteht im Wesentlichen darin, dass der Solo mit drei, fünf und zehn Metern Länge für größere Installationen angeboten wird, im Gegensatz zum Basis-Modell aber nicht verlängert werden kann.

Qualitativ konnten die Hue-Lightstrips im Vergleich mit den Produkten von Billiganbietern bislang stets überzeugen. Die LEDs sind hell, farbkräftig und die Leuchtstreifen funktionieren sehr zuverlässig.

App-Rauchmelder von X-Sense jetzt noch günstiger

Wenn es um Rauch- und Wassermelder mit App-Anbindung geht, zählen die Produkte von X-Sense derzeit zu unseren Favoriten. Die Geräte sind zugleich preisgünstig und zuverlässig. Allerdings sei darauf hingewiesen, dass hier ab Werk keine Integration in anderen Smarthome-Plattformen möglich ist. Die X-Sense-Produkte nutzen eine eigene App.

Im Rahmen der Prime Day Deals hat der Hersteller verschiedene seiner Produkte noch ein wenig mehr als sonst im Preis gesenkt. Hervorzuheben sind hier die seit Sommer erhältlichen X-Sense-Rauchmelder mit Magnethalterung, die es gerade im 6er-Pack mit Basisstation zum Preis von nur 100 Euro gibt. Auch die kleineren X-Sense-Rauchmelder XS01 sind gerade günstiger erhältlich. Hier bezahlt man für das 3er-Pack mit Basisstation 58 Euro, wer sechs Melder benötigt, bezahlt 105 Euro für das Starter-Set.

Achtet darauf, dass bei den anderen auf den Produktseiten gelisteten Angeboten zum Teil die Basisstation SBS50 fehlt. Diese ist allerdings Voraussetzung dafür, dass man die Geräte über die Hersteller-App bedienen kann und, auch unterwegs über einen Alarm informiert wird.