Prime Deal Days starten: Zahlreiche Apple-Produkte zum Bestpreis

Bei Amazon ist der Startschuss für die diesjährigen Prime Deal Days gefallen. Ein aktives Prime-Abonnement vorausgesetzt, kann man sich in diesem Rahmen zahlreiche Produkte aus allen Kategorien mit deutlichem Preisnachlass sichern. Wer bislang kein Prime-Abonnement hatte, kann den dann verfügbaren 30-tägigen Gratiszeitraum nutzen, um auf die Angebote zuzugreifen.

Wie immer sollte man natürlich wissen, zu welchen Preisen die gesuchten Artikel normalerweise angeboten werden, um die bestmöglichen Deals zu machen. Apple legt hier gleich mal deutlich vor und bietet verschiedene Artikel zum bisherigen Bestpreis an. Eine Übersicht der Apple-Angebote findet ihr hier:

Von iPhone-Cases über AirPods bis zu Macs

Beispielsweise sind die von Apple und Beats angebotenen Originalhüllen für die neuen iPhone-Modelle jetzt allesamt noch günstiger geworden und mit bis zu 25 Prozent Rabatt ab 44 Euro erhältlich.

Die AirPods 4 sind in der einfachen Ausführung für 119 Euro und mit Geräuschreduzierung für 159,50 Euro zu haben. Auch das im März vorgestellte aktuelle Standard-iPad A16 ist ab 339 Euro und damit zu einem sehr guten Preis zu erhältlich. Den Mac mini M4 gibt es momentan bereits ab 569 Euro.

Der Apple-Markenshop bei Amazon bietet darüber hinaus zahlreiche Produkte aus allen Kategorien – von der Apple Watch über das iPhone bis hin zu Mac-Zubehör und Displays – zu deutlich reduzierten Preisen an.

Beim iPad Pro besser abwarten

Einzig vom iPad Pro M4 würden wir aktuell definitiv unsere Finger lassen. Zum einen ist der aktuelle Amazon-Preis hier ohnehin nicht sonderlich attraktiv und zudem ist es nur eine Frage der Zeit, bis Apple den mit einem M5-Prozessor ausgestatteten Nachfolger für das Tablet offiziell vorstellt. Bereits vor einer Woche konnten wir das Gerät im Hands-on und Geschwindigkeitsvergleich auf dem gleichen YouTube-Kanal sehen, der auch im vergangenen Jahr das MacBook Pro M4 vor der offiziellen Präsentation gezeigt hat.