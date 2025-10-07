Von iPhone-Cases über AirPods bis zu Macs
Prime Deal Days starten: Zahlreiche Apple-Produkte zum Bestpreis
Bei Amazon ist der Startschuss für die diesjährigen Prime Deal Days gefallen. Ein aktives Prime-Abonnement vorausgesetzt, kann man sich in diesem Rahmen zahlreiche Produkte aus allen Kategorien mit deutlichem Preisnachlass sichern. Wer bislang kein Prime-Abonnement hatte, kann den dann verfügbaren 30-tägigen Gratiszeitraum nutzen, um auf die Angebote zuzugreifen.
Wie immer sollte man natürlich wissen, zu welchen Preisen die gesuchten Artikel normalerweise angeboten werden, um die bestmöglichen Deals zu machen. Apple legt hier gleich mal deutlich vor und bietet verschiedene Artikel zum bisherigen Bestpreis an. Eine Übersicht der Apple-Angebote findet ihr hier:
Beispielsweise sind die von Apple und Beats angebotenen Originalhüllen für die neuen iPhone-Modelle jetzt allesamt noch günstiger geworden und mit bis zu 25 Prozent Rabatt ab 44 Euro erhältlich.
Die AirPods 4 sind in der einfachen Ausführung für 119 Euro und mit Geräuschreduzierung für 159,50 Euro zu haben. Auch das im März vorgestellte aktuelle Standard-iPad A16 ist ab 339 Euro und damit zu einem sehr guten Preis zu erhältlich. Den Mac mini M4 gibt es momentan bereits ab 569 Euro.
Der Apple-Markenshop bei Amazon bietet darüber hinaus zahlreiche Produkte aus allen Kategorien – von der Apple Watch über das iPhone bis hin zu Mac-Zubehör und Displays – zu deutlich reduzierten Preisen an.
Beim iPad Pro besser abwarten
Einzig vom iPad Pro M4 würden wir aktuell definitiv unsere Finger lassen. Zum einen ist der aktuelle Amazon-Preis hier ohnehin nicht sonderlich attraktiv und zudem ist es nur eine Frage der Zeit, bis Apple den mit einem M5-Prozessor ausgestatteten Nachfolger für das Tablet offiziell vorstellt. Bereits vor einer Woche konnten wir das Gerät im Hands-on und Geschwindigkeitsvergleich auf dem gleichen YouTube-Kanal sehen, der auch im vergangenen Jahr das MacBook Pro M4 vor der offiziellen Präsentation gezeigt hat.
Nix spannendes dabei außer vielleicht ne iPhone 17 Pro Hülle
Welchen Displayschutz könnt ihr mir empfehlen, ohne dass sich das Display des 16/17 Pros durch den schwarzen Rand der Folie verkleinert?
Suche eine wie das Belkin ist, aber günstiger.
Habe mir letztens das hier für mein iPhone 17 geholt. Bin super zufrieden. Auch die Handhabung war easy
QHOHQ 3 Stück für iPhone 17 für… https://www.amazon.de/dp/B0FJXWVGLX
Die von Torras sind super! Habe ich mir schon beim 15pro max gekauft und jetzt wieder beim 17pro max.
im Set sind zwei Gläser mit einem Set zum anbringen. Sehr einfach zu verwenden. Und mit etwa 23€ auch preislich gut. Dazu gibt es einen hervorragenden Kundenservice.
TORRAS Präzise für iPhone 17 Pro Max für Panzerglas [Full Screen] Exklusive AR-Antireflex Schutzfolie für iPhone 17 Pro Max Folie 9H+ glas [Nr.1 Stoßfest], Auto Montage, Kompatibel mit Hülle, 2 Stück https://amzn.to/3KE77hx
Torras! Die sind super.
Folien mit schwarzem Rand???
Die meisten Panzergläser haben einen schwarzen Rand rundherum (1-2mm dick). Seit dem das Display mit dem 16 Pro bis ans Gehäuse vergrößert wurde, verdecken sie das Display, wenn auch nur minimal.
+1 für Torras. Allerdings ist die Kante geschwärzt, das wirkt sich aber nicht auf das Display aus.
Folien / Gläser von Spigen haben auch keinen Rand. Das Anbringen ist dank eines Rahmens easy.
Das M4 iPad reicht für 99% der Leute locker aus, die Veränderungen sind da doch mittlerweile so gering.