Falls noch jemand daran zweifelt, dass Apple in Kürze ein neues iPad-Modell vorstellt: Im folgenden Video könnt ihr das kommende iPad Pro mit M5-Prozessor bereits im Hands-on und mit ersten Grafik- und Geschwindigkeitstests sehen, noch bevor Apple das Tablet überhaupt angekündigt hat.

Der Apple-Chef Tim Cook und die restliche Führungsetage des Konzerns dürften sich über diese Tatsache kaum freuen. Ganz im Gegenteil. Apple ist es offenbar nicht gelungen, die Lücken in der hauseigenen Produktions- und Vertriebskette zu schließen. Erneut scheint die Schwachstelle im System in Russland zu sitzen. Wir erinnern uns: Bereits vor einem Jahr hat exakt der gleiche YouTube-Kanal erste Videoaufnahmen eines Apple-Notebooks mit M4-Prozessor gezeigt, bevor Apple selbst das Gerät und den neuen Prozessor veröffentlicht hat. Dem Vernehmen nach wurde das damals vorab präsentierte MacBook Pro M4 aus einem Vertriebslager von Apple geklaut und anschließend über ein russisches Kleinanzeigenportal verkauft.

Bei dem im Video gezeigten Modell handelt es sich offenbar um die WLAN-Variante eines iPad Pro M5 mit 13 Zoll großem Bildschirm und 256 GB Speicher. Das Gehäuse des Tablets wirkt auf den ersten Blick unverändert und das Gerät scheint auch in die Hüllen der Vorgängergeneration zu passen.

Die im Video gezeigten Benchmark-Tests deuten an, dass das iPad Pro M5 wie das M4-Modell mit neun Prozessorkernen arbeitet und sowohl bei der Rechen- als auch der Grafikleistung nennenswert zulegen kann. Die Werte wollen allerdings noch unabhängig bestätigt werden. Ein erster Eindruck lässt vermuten, dass die Leistungssteigerungen im Vergleich zum Vorgänger zwar merklich sind, aber keinen Neukauf rechtfertigen. Ein Upgrade von älteren Versionen des iPad Pro wird dagegen nochmal deutlich attraktiver.

Die Tatsache, dass das neue iPad Pro M5 bereits versandfertig in irgendwelchen Lagern liegt, schraubt natürlich die Erwartungen an Apple nach oben. Die Vorstellung des neuen iPad-Modells wird nun vermutlich nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wir halten eine stille Markteinführung per Pressemitteilung in der ersten Oktoberhälfte für wahrscheinlich.